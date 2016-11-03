2016 第二届中国（杭州）互联网金融博览会在杭州举行

杭州2016年11月3日电 /美通社/ -- 11月4日-6日，2016 第二届中国（杭州）互联网金融博览会暨供给侧改革下的互联网金融发展高峰论坛在杭州举行。

此次活动，分为互联网金融博览会和高峰论坛两部分。供给侧改革下的互联网金融发展高峰论坛于11月4日在杭州黄龙饭店举行。互联网金融博览会于11月4日-6日在浙江世贸国际展览中心举行，共为期3天。

在“互联网+时代”下，在大众创业万众创新的大潮中，互联网金融作为金融领域的创新手段，在迅速发展、带来活力的同时，也带来一些令人担忧的问题。此次供给侧改革下的互联网金融发展高峰论坛，邀请政府主管机构、行业企业、财经专家、知名媒体人等相关业内人士，共同探讨供给侧改革下的互联网金融发展。

这些年来，互联网金融得到了飞速发展。2015 年开始，互联网金融在国内呈现井喷式的发展。2016 年 8 月，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》颁布，对之前平台常见的一些问题都做了明确的规定和约束，鼓励发展合规的企业，打击和取缔非法企业。

在普惠金融日益深入百姓生活的背景下，大众的需求也越来越多样。浙江作为国内互联网金融高地之一，有着创新前沿的互联网金融相关成果。2016 第二届中国（杭州）互联网金融博览会旨在展示近年来浙江在互联网金融领域的发展成果，集中展示与互联网金融相关的金融电子商务、第三方支付及网上解决方案、众筹融资、在线理财产品销售、汽车金融、网络银行等有关的行业企业。

此次活动由浙江省商务厅、新华网、浙江省互联网信息办公室指导，浙江省电子商务促进会、新华网浙江频道主办，浙江省投融资协会联合举办，杭州微派会展有限公司承办，浙江省金融科技协会、钱塘江金融商会、浙江省文化创意产业协会、中国智能科技联盟（筹）共同协办，全程战略合作伙伴：蚂蚁金服、51信用卡，官方合作伙伴：微贷网、人众金服，行业合作伙伴：拓道金服、米金社、招财猫。