首届仲利校园行活动于南京财经大学成功举办

走进融资租赁蓝海 畅想金融职业生涯

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016年10月18日，仲利国际租赁有限公司在南京大学举办首场“仲利校园行”活动，华东三区业务负责人凃清祥副总与南京财经大学金融学院的师生共同出席此活动。仲利国际凃副总经理向南京大学的同学们介绍了融资租赁这片金融服务业的蓝海，并将自己超过20年的职业生涯宝贵经验，与在座师生进行了分享。凃副总经理以资深金融人的经历和经验，给予未来金融新人们职业生涯规划方面的借鉴与启发。

活动伊始，凃副总经理向南京大学同学分享了融资租赁近年来飞速发展的历史以及行业第一手资讯。分享会让同学们了解融资租赁基础概念、行业发展进程、业务模式以及未来发展趋势等，作为学校理论知识学习的有益补充。活动现场金融学院的同学们对融资租赁行业这片金融服务行业新兴的蓝海表现出浓厚的兴趣，提出了关于融资租赁的风险评估模式、保理产品的盈利模式、标的物折旧计算等方面的问题，并且也得到了凃副总详细的解答。

作为资深“金融人”凃副总经理准备了个人职业生涯的“干货”与同学们分享。首先，是凃副总经理个人的经历：毕业进入中租控股（仲利国际台湾母公司）后，作为一名优秀的融资租赁业务人员，在工作中有机会与各行各业的企业主充分交流，积累了大量的人脉和经验；之后任某上市公司厂长，在领导整个工厂的过程中，完成了管理经验的进一步累积；进入仲利国际后，担任分公司直至整个华东三区的业务主管。副总强调，职位的持续提升离不开个人能力素质的提高。同时，仲利国际的业务模式、人才培养和发展体系，对于金融新人的历练成才而言助力良多，难能可贵。当许多职场新人还在忙于基础事务性工作的时候，仲利的新业务经理已经在和中小企业的企业主或是财务总监开启商业合作道路。当然，公司提供的丰富资源也需要个人去努力促成，这个行业适合不畏艰辛、砥砺前行的金融人才，这样的人才必将在融资租赁这个飞速发展的市场中，获得惠及一生的丰富收益。

仲利国际人力资源发展部许耿皓副总监就融资租赁行业人才的培养做出了补充说明。他强调，就业并不是学习的终结，而是一个新的开始，就像大家都希望选择合适的学校和专业进行学习，在座未来的金融人才也需要选择合适的行业和平台进行进一步的学习和发展。融资租赁业务涉及的行业繁多、标的物更是包罗万象，对从业金融人才的综合素质和知识面要求非常高，但对工作中的“有心人”进行的知识累积和个人发展上的回馈也是同样丰富，是一个不错的选择。

活动尾声，许多南京大学的同学对于融资租赁和仲利国际表现出浓厚的兴趣，与现场仲利国际的业务主管和HR进行了一对一更加深入的互动。仲利国际作为租赁业的黄埔军校，成立至今，为租赁行业输送了源源不断的人才，相信通过此次活动，在这群南大学子中，也会诞生优秀的租赁业人才。