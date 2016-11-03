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宝龙地产“以新换旧”，持续优化债务结构

2016年11月03日 13:08 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 宝龙地产 (HK.1238) 11月3日宣布，公司成功赎回宝龙地产2017年到期的票息为10.75%的本金额近8.8亿元人民币票据，占到期总金额15亿元人民币票据约58.65%，赎回金额过半。

今年9月，宝龙地产曾发布公告，成功发行于2021年到期的票息为4.875%的2亿美元优先票据，创公司历年境外发行优先票据的成本新低。市场反响踊跃，获得超过3倍的认购，有效订单近7亿美元。

这一系列发行低利率票据、赎回高利率票据的“以新换旧”动作对于宝龙地产持续优化债务结构、降低融资成本具有积极而深远的意义。

据宝龙地产2016年中期业绩显示，毛利率从去年的32.9%上升到37.2%；净利润为12.08亿元，较去年同期上升5.7%；核心盈利润约为7.8亿元，较去年同期上升26.2%。融资成本的持续下降、盈利能力的不断提升以及资金结构的不断优化，也进一步提振了宝龙地产在资本市场的表现。今年7月,联合信用评级有限公司上调宝龙信用等级从 "AA" 至 "AA+"，评级展望为“稳定”；同时上调其债项信用等级从 "AA" 升 至 "AA+"。 8月，东方证券发布深度研究报告，首次给予宝龙买入评级；9月底，花旗银行本年度内第三次上调宝龙地产 (HK.1238) 目标价至3.1港元，半年内累计上调幅度接近6成。截至发稿前一日（11月2日），宝龙地产 (HK.1238) 股价为2.48港元

宝龙地产总裁许华芳表示，宝龙是注重价值经营的企业，追求稳健且快速的发展，以确保项目盈利空间和股东利益及企业价值的最大化。随着融资成本的不断下降和债务结构的持续优化，对宝龙来说，将更有动力加快在未来的发展步伐。

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