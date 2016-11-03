您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

2016第二届全球跨境电子商务大会将于12月在金华举办

2016年11月03日 14:00 编辑： 经理人网编辑
0

杭州2016年11月3日电 /美通社/ -- 由商务部外贸发展事务局、中国电子商务协会、浙江省金华市人民政府共同主办的2016第二届全球跨境电子商务大会将于2016年12月15日至16日在浙江省金华市举办。

2016全球跨境电子商务大会
2016全球跨境电子商务大会

今年4月8日，由财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》正式实施，跨境电商四八新政之后，曾红极一时的跨境电商及相关产业受到重创，虽暂缓执行一年，但仍前景迷茫。如何调整企业定位和经营模式以顺势而为？届时大会将邀请政府主管部门官员解读对跨境电商的工作部署及指导意见；邀请知名电商企业高管就跨境电商市场的发展趋势进行探讨；举办跨境电商平台招商与政策发布会，介绍国际电子商务市场的准入规则以及产品标准；开展企业品牌、服务产品和形象展示会和境外项目推介会，掌握和了解国际电商市场最新的产品、技术、渠道等信息；安排电子商务园区的参观考察和有关企业与顶级电商企业高管进行合作对话和思想交流，为广大跨境电商从业人员带来权威解读和交流学习机会。

首届全球跨境电子商务大会已于2015年5月29日-30日在浙江省金华市成功举办，大会邀请到了亚马逊、阿里巴巴、eBay、京东、敦煌网、兰亭集势、中外运、谷歌、微软、中邮集团等国内外知名的跨境电商企业参与到大会各项活动。美国、意大利、德国、冰岛、韩国、英国代表团及全国各地跨境电子商务主管部门、行业协会、园区、专家学者、国内外知名跨境电子商务企业、服务商代表悉数逾2000人到场，大会促进了多项重大项目合作，取得圆满成功并成为世界顶级跨境电商行业盛会。

2015全球跨境电子商务大会现场
2015全球跨境电子商务大会现场

大会同期由商务部外贸局、中国电子商务协会、阿里巴巴、京东等几十家单位于2015年5月29日发起成立的跨境电子商务产业联盟，在促进跨境电商企业间以及产业链上下游间的交流与合作中发挥了显著作用。今年大会期间还将举办跨境电子商务产业联盟座谈会以及联盟成员单位的授牌仪式。

了解更多详情可登陆活动官网：gcec.dianshangjie.com   

咨询电话：010-64255220  64261590  64252320

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/30635.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号