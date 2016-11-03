2016第二届全球跨境电子商务大会将于12月在金华举办

杭州2016年11月3日电 /美通社/ -- 由商务部外贸发展事务局、中国电子商务协会、浙江省金华市人民政府共同主办的2016第二届全球跨境电子商务大会将于2016年12月15日至16日在浙江省金华市举办。



2016全球跨境电子商务大会

今年4月8日，由财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》正式实施，跨境电商四八新政之后，曾红极一时的跨境电商及相关产业受到重创，虽暂缓执行一年，但仍前景迷茫。如何调整企业定位和经营模式以顺势而为？届时大会将邀请政府主管部门官员解读对跨境电商的工作部署及指导意见；邀请知名电商企业高管就跨境电商市场的发展趋势进行探讨；举办跨境电商平台招商与政策发布会，介绍国际电子商务市场的准入规则以及产品标准；开展企业品牌、服务产品和形象展示会和境外项目推介会，掌握和了解国际电商市场最新的产品、技术、渠道等信息；安排电子商务园区的参观考察和有关企业与顶级电商企业高管进行合作对话和思想交流，为广大跨境电商从业人员带来权威解读和交流学习机会。

首届全球跨境电子商务大会已于2015年5月29日-30日在浙江省金华市成功举办，大会邀请到了亚马逊、阿里巴巴、eBay、京东、敦煌网、兰亭集势、中外运、谷歌、微软、中邮集团等国内外知名的跨境电商企业参与到大会各项活动。美国、意大利、德国、冰岛、韩国、英国代表团及全国各地跨境电子商务主管部门、行业协会、园区、专家学者、国内外知名跨境电子商务企业、服务商代表悉数逾2000人到场，大会促进了多项重大项目合作，取得圆满成功并成为世界顶级跨境电商行业盛会。



2015全球跨境电子商务大会现场

大会同期由商务部外贸局、中国电子商务协会、阿里巴巴、京东等几十家单位于2015年5月29日发起成立的跨境电子商务产业联盟，在促进跨境电商企业间以及产业链上下游间的交流与合作中发挥了显著作用。今年大会期间还将举办跨境电子商务产业联盟座谈会以及联盟成员单位的授牌仪式。

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