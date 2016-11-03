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中国网新闻作品《世相》专栏荣获中国新闻奖一等奖

2016年11月03日 13:54 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 由中华全国新闻工作者协会组织评选的第二十六届中国新闻奖11月2日揭晓，中国网原创专栏《世相》荣获新闻名专栏一等奖，这也是中国网新闻作品首次获得中国新闻奖一等奖。此前，中国网曾获得四次中国新闻奖三等奖。

中国网原创专栏《世相》创刊于2014年，每周推出两期，结合时事热点，讲述中国各阶层人物的个体或群像故事，以小见大，折射中国社会的发展与变迁。栏目定位为：“《世相》关注新闻里鲜活的人，关注他们的冷暖，关注她们的甘苦。新闻，因人而生动。在《世相》里，每个人都有故事。”

经过两年的厚积薄发，《世相》栏目不断调整自身定位，目前定位于发现并弘扬中国正能量的人物类深度图片故事栏目。在各项时事报道中，《世相》栏目均结合自身定位，策划出了反响强烈的系列深度人物图片故事，用真实鲜活的故事、冲击力强的画面、朴实无华的文字，将一个个弘扬中国正能量的鲜活中国人呈现在了世人面前。

《世相》栏目利用中国网多语种的平台优势，多个正能量报道选题翻译成外文，并经中国网海外社交媒体等多个平台的推荐，在海内外取得了强烈反响。

难能可贵的是，《世相》栏目始终坚持不媚俗、不猎奇的专业新闻理念，编辑团队深入基层、深度采写、深入观察思考，策划的系列深度报道取得了良好的社会效应。

中国新闻奖是经中央批准常设的全国优秀新闻作品最高奖，由中华全国新闻工作者协会组织评选，每年评选一次，自1991年开始评选，至今已评选26届。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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