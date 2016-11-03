“2016年度物联网解决方案”奖揭晓 浪潮智能粮库夺魁

无锡2016年11月3日电 /美通社/ -- 近日，在无锡召开的物联网+大数据高峰论坛暨2016年度物联网解决方案发布会上，浪潮智能粮库解决方案获“2016年度物联网解决方案”奖，位列智能物流领域解决方案第1名。

“年度物联网解决方案”评选，由工信部软件与集成电路促进中心（CSIP）主办，旨在配合《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》中推动应用示范的相关工作，发掘实施效果好、市场潜力大的物联网解决方案，是中国物联网产业的风向标。自2012年启动以来，全国累计共有390家物联网企业的659份解决方案参与到评选活动中。

浪潮智能粮库解决方案通过应用大数据、物联网等新一代技术手段，以信息资源为核心，以解决方案为关键，通过物联网、互联网、自动化控制、信息采集、实景模拟等技术，为智能粮库进行整体规划和设计，搭建粮食大数据平台，提供综合决策、粮库经营管理、仓储管理、质量与安全管理、智能仓储、智能出入库、智能安防、粮情监测等全方位服务，推动了互联网+粮食的落地。

目前该方案已在全国近万家粮库实施应用，实现了出入库流程管理的规范化和标准化，以及粮库的自动化、互联网化与智能化，有效提升了企业管理水平，数字自动采集，确保数据真实可靠，粮食收购效率从5辆车/小时提高到15辆车/小时。通过物联网数据和业务数据的综合应用，实现了粮食质量可追溯、出入库过程可追溯、仓储的智能化管理，为粮食安全提供了有力保障。

在智能粮库数据中心支撑下，业务信息可以自动交换、共享、整合，通过资金、购销、仓储、统计、财务等数据的渗透串接，对粮库里人、财、物、粮食的购销调存等业务进行动态支撑，不仅降低了系统部署复杂度和建设成本，还使粮情信息及业务过程信息的展现效果更直观、更丰富，辅助互联网大数据下的智能决策分析。

浪潮深耕粮食行业十余年，此次获奖是业界对浪潮在物联网领域所做成绩的认可，将继续致力于粮食行业的信息化、智能化创新升级，为国家关键行业提供安全可靠的一体化服务，保障国家粮食安全，推动粮食行业进入物联网大数据时代。