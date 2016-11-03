厚本金融交易额突破30亿，平台安全合规是关键

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016年11月2日，厚本金融在成立不到两年的时间内，实现了在线平台累计撮合金额突破30亿，注册用户达123万的好成绩，为即将到来的周年庆交出了漂亮的答卷。厚本金融成立之初便获得红杉资本的投资，发展一直被业内人士看好。从8月到11月，厚本仅用3个月的时间就实现平台撮合金额从20亿到30亿的突破，这一切成绩的取得都源于厚本一直视平台安全、合规为公司发展的根基。安全、合规的理念深植于每个厚本人的心中，也成为投资人选择厚本的重要依据。

首先，就借贷撮合的资金来源而言，厚本20%的资金来源于客户，80%的资金来源于银行等金融机构。从成立伊始，厚本就严格遵守监管部门的规定，只对网络出借人和借款人进行借贷撮合服务，所有出借自然人均来源于线上。并且，正是因为厚本对合规底线的坚持才获得了各大银行、保险等进入机构的青睐，达成多项资金合作。

不仅如此，厚本已与恒丰银行达成账户资金存管协议，并委托恒丰银行独立管理投资用户资金，不设资金池，做到用户资金与平台运营资金账户完全分离，来保障出借人的资金安全。

其次，在资产端，厚本不仅自己开发资产，并且一直十分重视对风控的严格把关，以确保匹配给出借人优质的资产。厚本金融除了传统的线下风控、人工审批之外，真正从大数据的角度来完善风控体系，从数据的历史表现来判断客户的资质。厚本金融的大数据风控从用户的信用历史、资产状况、自身情况等多个维度来制定风控模型并借助外部征信合作伙伴的力量，如同盾科技、百融金服等，增强风险识别能力，降低资产坏账率。这些外部的征信数据，结合厚本的自有风控数据和模型，从用户的身份信息、稳定性、商品消费偏好、媒体阅览偏好、社交关系等多个维度对用户进行整体信用评分，并进行全方位的风险分析和欺诈排查，以确定客户是否具有借款的资质。

2016年管理暂行办法和专项整治工作实施方案的相继颁布，不仅提高了整个互金行业的门槛，也使整个行业也进入了一场残酷的洗牌阶段。很多平台不得不面临淘汰或者选择艰难转型，而厚本金融却在这种整体局势低迷的情况下依旧保持快速发展，这归功于厚本一直非常明确自己的目标和定位，狠抓安全与合规，打稳根基。虽然厚本的成立时间不长，但平台优势已然彰显。资金平台的安全合规、先进的技术手段及严格的风控成为厚本在互联网金融行业立足的根本，也成为在如今专项整治浪潮中快速发展的优势。