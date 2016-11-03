尚扬媒介任命Tim Castree为全球首席执行官

查尔斯-柯尔迪亚将辞去职务

纽约2016年11月3日电 /美通社/ -- WPP旗下媒介投资管理集团群邑(GroupM)今天宣布领先的全球媒介代理机构尚扬媒介(MEC)的领导层变动。在WPP工作近20年并领导尚扬媒介14年后，查尔斯-柯尔迪亚(Charles Courtier)将辞去全球首席执行官一职，专注于公司外部事务。Tim Castree将接替他的职务，带领尚扬媒介的5,000名员工。尚扬媒介为93个国家的蓝筹股客户管理250多亿美元的年度广告投资。柯尔迪亚将在过渡期间继续担任尚扬媒介的首席执行官，直到2016年底，他将继续在WPP担任职务，直到2017年6月。Castree将于2017年1月开始担任新职务。

柯尔迪亚表示：“我很骄傲尚扬媒介取得了不凡的业绩，也很荣幸与这样一家与众不同的代理机构的杰出人才合作。但现在是我开始新生活的时候了。”

群邑全球董事长Irwin Gotlieb表示：“查尔斯推进了尚扬媒介的全球拓展。他为尚扬媒介培养了专注于客户发展的浓烈文化氛围，并使该公司长期成为全球五大代理机构之一。我们十分感谢查尔斯，也希望他今后发展更好。”

Castree将常驻纽约，并向群邑全球首席执行官Kelly Clark汇报工作。Castree将与尚扬媒介的全球高管共同实施推进优质客户服务、产品开发和业务发展的愿景和战略。他将带来自己在创意、媒介和数字技术代理机构的20多年丰富经验。他最近曾担任Videology北美区董事总经理，为代理机构、客户和媒介公司提供创新的程序化视频解决方案。

加入Videology之前，他曾担任阳狮集团(Publicis Group)旗下Mediavest的美国区首席运营官，服务于美国本田汽车公司、亿滋(Mondelez)、可口可乐、微软和斯普林特(Sprint)等重要客户。之前，他曾担任星传媒体(Starcom MediaVest Group)全球董事总经理，负责领导涉及70个国家的全球P&G业务。他的职业生涯始于澳大利亚墨尔本Leo Burnett，之后在FCB、Ogilvy和BBH任职。

Clark表示：“Tim是公认的领导者，将为尚扬媒介带来长远眼光和充沛活力。他十分专注于客户需求，帮助客户在当今日益复杂、竞争激烈的市场上获得成功。他丰富的客户服务、代理机构和地区运作经验将帮助尚扬媒介团队继续壮大。”

群邑简介

全球领先的媒体投资管理公司群邑是WPP集团的一员，亦是传立媒体、尚扬(MEC)、竞立(MediaCom)、迈势和Essence这五家媒体公司以及程序化数字媒体平台邑策(Xaxis)的母公司。每家公司独立运营自己的全球业务，在各自市场上均处领先地位。群邑的根本宗旨是以领军者和协作者的角色，帮助WPP媒体公司在交易、内容制作、体育、数字、金融和专有工具开发领域取得最好的业绩。群邑致力于为客户和股东等相关各方提供无可比拟的市场优势，并与WPP的数据投资管理集团Kantar展开日益密切的合作，造福客户。群邑与Kantar在WPP集团超过200亿美元的营收中总共占到50%以上的份额。

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