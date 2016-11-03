泰雷兹宣布2016年在航电领域耀眼业绩

为中国超过400架飞机提供航空电子设备

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 第11届珠海航展期间，泰雷兹宣布其在航电领域的耀眼业绩。2016年初至今，泰雷兹集团签署了多份合同，为中国多家航空公司的400多架波音和空客的窄体机提供航电设备，巩固了其在中国作为航电系统领先供应商的地位。

（浏览多媒体新闻稿：http://www.prnasia.com/mnr/thales_20161102.shtml）



泰雷兹平视显示器



泰雷兹直升机模拟训练器RealityH



未来直升机驾驶舱Avionics 2020



2016年珠海航展泰雷兹展台

泰雷兹将为中国大型航空公司如中国南方航空公司、中国东方航空公司和海南航空公司等提供业内领先的设备，包括飞行管理系统、泰雷兹/ACSS T3CAS空中与近地防撞系统、TopFlight 海事卫星通信系统和平视显示器。

共有154架空客A320NEO飞机将配备泰雷兹的航电设备，包括飞行管理系统、泰雷兹/ACSS T3CAS空中与近地防撞系统，以及Integra ELT应急定位发射机、无线电高度表和平视显示器。

泰雷兹还将为超过150架B737 MAX飞机提供不同的航电设备组合，包括为100架飞机提供TopFlight海事卫星通信系统，为50架飞机提供TCAS3000空中防撞系统和低空无线电高度表。

中国航空公司一直在737NG飞机上进行大量投资，而泰雷兹公司一直是这些受欢迎的新型波音窄体机的供应商，其中包括TopFlight 海事卫星通信系统、TCAS3000空中防撞系统和低空无线电高度表等组件。今年泰雷兹在此平台上已签订了超过80架飞机的合同。

“泰雷兹视中国为其航空电子设备组件最重要的市场之一。 中国的航空公司有着非常积极的发展战略，来满足不断增长的需求，他们需要一家可以快速供货并能保证卓越服务的航空电子设备供应商。因此我们在中国获得领导地位可以有力地证明泰雷兹产品的成熟度和卓越服务。”



-- Laurent Guyot（顾乐涵），泰雷兹，北亚区副总裁兼中国区总裁