浪潮王方：抓住转型机遇 以生态之力服务未来

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 今年两会期间，浪潮首次提出了“数据社会化”的理念。近日在2016浪潮技术与应用峰会，浪潮对于“数据社会化”的这一未来发展趋势加以了系统化诠释。浪潮指出，实现“数据社会化”要以计算为关键，以云为承载环境，以数据流通为实现核心，将生态化视作“数据社会化”的繁荣标志。

从现状来看，仍有大量数据沉睡在政府、企业、个人手中，数据的共享、开放和应用程度还远远不够，用云的程度也不够深。这虽然使得我们距离“数据社会化”仍存在巨大的鸿沟，但同时也蕴含着发展机遇。在跨越鸿沟的过程中，不仅所有的云的建设者、提供者与参与者需要在新形势下快速实现转型，在实现“数据社会化”进程中扮演着重要角色的政府，也需要抓住机遇以充分发挥出云计算、大数据的应用价值。

顺应产业变革突破传统模式

云计算发展已经迈入了快速发展时期。经过前云时期的发展，云理念被广泛拥抱，使用云计算模式支撑信息化建设已经成为客户，特别是政府客户的共识。快速发展的步伐，也带来了愈加激烈的市场竞争。中国云计算市场全球占比已由2012年的3.7%上升到5%，发展前景无限广阔，产业变革迫在眉睫，此趋势在政务云领域尤其明显。在这个产业变革当中，对政务云的建设者、提供者和参与者来说，需要突破传统设备买卖等模式、要抓住当前的机遇快速实现自身向服务商的转型。

浪潮集团副总裁王方表示：“既然‘数据社会化’是可期的未来，而云计算大数据也已经走来，要看清并抓住这一历史机遇，共同为‘数据社会化’未来提供助力、打造出更好的云承载环境。当前由政务云市场的强烈需求所带来的竞争，更多的是生态的竞争。单一平台的部署和应用已经远远不能满足客户的需求。我们要携手各方云合作伙伴，以生态化的产业，帮助我们的客户实现自身的发展目标。”

借力发展机遇驱动转型升级

从政务云使用者的角度出发，云已经为发展转型奠定了基础 -- 上云及云化已经成为主流趋势，拥有了政策环境的支持、不断发展的云技术以及日益成熟的云产品及服务类型。若能更好地借力当前政务云发展的快速时期，政府也将加快实现社会治理、服务民生能力的提升。

虽然用云信云理念已经深入人心，但在实际推动建设云的过程中，“重建设”、“轻应用”的情况还广泛存在。此外，上云迁移不到位，往往只是单一部门实现了上云而未实现各部门打通，也是无法真正实现数据共享，并在共享的基础上发挥出数据价值的原因之一。

王方认为，建设真正的政务云，应该有一套完整的方法论，要以真正地用云为目的，而不是仅以建云为目标。为解决这一问题，需要汇聚各方力量，联手共同加快云迁移、推动应用落地，真正将政务云建设成为一个高效、集约、可扩展的平台。这将实现信息系统的集约化建设和部署,杜绝重复建设、节约财政支出。此外，还将促进信息共享，实现业务协同，构筑信息堡垒保障数据安全，进而优化资源配置，提升服务能力。

构筑“大平台模式”下的生态圈以生态之力服务未来

在集团提出“迈向数据社会化”的共享愿景下，浪潮自身也将转型为“平台产品供应商”、“运营服务商”和“生态建设者”。 在Inspur World 2016的“聚合·分享”合作伙伴分论坛上，王方也分享了在“生态建设者”定位下，浪潮云的生态观 -- 浪潮云将基于“大平台模式”，汇集资源并携手合作伙伴为客户提供更好的政务云产品、服务及技术解决方案。

一方面，浪潮云将基于自身的平台优势、资源积累及合作机制，赋能合作伙伴并提供基础支持。三十多年来浪潮一直专注于政府信息化，拥有深入的行业洞察和丰富实践，能够凭借雄厚的软硬件综合实力及强大的研发能力，为客户打造领先的云计算基础架构平台。此外，依托浪潮集团的全球布局，浪潮云将背靠强大的全球及6集团内部资源，帮助客户实现业务转型和价值最大化。在合作机制方面，浪潮云将建设包含云扩展、云迁移、云方案和云分销四大合作伙伴在内的云生态。浪潮云将为合作伙伴“开放平台、开放技术、开放知识、开放市场”，助力合作伙伴向服务商转型，获取持续收益。此外，浪潮云也将结合合作伙伴本地化的资源，共同携手开拓本地政务云市场，发现更多发展机会。

另一方面，浪潮云将联合各方合作伙伴，为客户提供更好的产品及服务。浪潮云将整体生态布局之下，致力于为客户打造一个包含平台、应用、本地化支撑服务以及产业发展在内的成熟产业生态模型。通过整合各种优势资源，帮助客户通过云计算、大数据实现政府治理结构能力的提升、实现对社会百姓的更优质服务、实现本地信息产业的快速发展，真正获得由云计算大数据带来的创新价值。

以重庆市为例，浪潮云通过建设统一的政务云平台，为重庆市提供包括基础设施服务、软件服务、功能应用服务、信息安全技术服务等在内的全方位服务。此次重庆市大力推进信息化系统集约化建设，速度快、力度大、覆盖广，自上而下的彻底统筹规划属全国省级行政区首例。这不仅加快了重庆市政府的信息整合，实现网上行政审批服务的真正到家，而按照重庆政务云市场未来发展规模估算，此次合作将撬动数亿元的市场份额，将为浪潮的合作伙伴带去更多发展机会。

“面对‘数据社会化’的未来，浪潮云将秉持着‘开放、共享、平等、共赢’的合作理念，坚决保障合作伙伴的利益，也努力为合作伙伴提供更多新的发展机会。浪潮云希望能和众多伙伴一起，实现从平台、产品、服务等多领域全面合作，更好地服务于客户。最终，以生态之力更好地服务‘数据社会化’，共赢云+未来。”王方如是说。