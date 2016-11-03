利用TI全新统一存储器16位微控制器（MCU）扩展价值链和高性能

TI凭借宽泛的存储、小型的封装以及高级的处理能力扩展MSP430™ FRAM MCU产品组合

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 德州仪器（TI）今日宣布推出两款针对广泛感测和测量应用的全新低功耗微控制器（MCU），以扩展其超低功耗MSP430™ FRAM MCU产品组合。全新的系列包括：

全新的MCU将产品组合中所采用的集成式铁电随机访问存储器（FRAM）从2KB扩展到了256KB。FRAM是一项非易失性存储器技术，能够提供无与伦比的灵活性和超低功耗的性能。此外，MSP430 FRAM生态系统中还涵盖了成千上万的现有软件库、使用说明书和驱动框架，能够简化基于整个产品组合的开发。

通过MSP430FR5994 MCU轻松处理复杂算法

凭借针对信号处理的全新集成式低能耗加速器（LEA)，MSP430FR5994 MCU能够通过延长待机时间来帮助开发者节省能耗，同时其完成快速傅里叶变换（FFT）、有限脉冲响应（FIR）、无限脉冲响应（IIR）滤波器以及其它数学函数的速度要比ARM® Cortex®-M0+微控制器快出近40倍。此外，256KB的统一存储器（FRAM）可支持经扩展的应用程序代码，并且能满足应用的大RAM需求，同时在无需缓冲或预擦除的情况下提供比闪存快100倍的写入速度。

LEA模块提供了一个可支持50多种数学函数的优化DSP库以及一个即插即用的设计。开发人员可以在获得MSP430FR5994 MCU LaunchPad™开发套件后的第一时间立即开始处理复杂的数学算法。现在，MSP430 MCU的开发人员能够借助FRAM技术所带来的优势实现更强大的信号处理性能，以支持仪表计量、楼宇和工厂自动化设备、便携式健康与健身设备等广泛应用。如需了解更多信息，敬请访问www.ti.com/msp430fr5994-pr。

利用全新MSP430FR2111 MCU让以往的8位设计重获新生

MSP430FR2111 MCU让开发人员能够利用具有FRAM存储器技术的先进、高集成MCU升级以往的8位和16位设计。现在，即使是最注重成本的开发人员也能够将一个10位模数转换器（ADC）、EEPROM功能性、比较器、实时时钟、增强型计时器、内部振荡器以及一个16位MCU集成在微型的3mmx3mm封装内。相较于同类的8位MCU，采用统一存储器的器件将RAM容量扩大了50倍，因此开发人员无需在封装中编程，而这也加快了产品的上市时间，简化了软件维护并提高了代码的可移植性。此外，这款全新的MCU还可提供在MSP430 MCU产品组合中的无缝迁移和可扩展性。由于基于相同的内核架构、工具生态系统和易于使用的迁移指南，客户可以从MSP430G2x MCU轻松迁移至全新的MSP430FR2x MCU系列，并在FRAM产品组合中进行扩展。如需了解更多信息，敬请访问www.ti.com/msp430fr2111-pr。

定价与供货

开发人员可以通过TI Store和TI授权的分销商获得基于MSP430 MCU的开发套件，以立即开展设计。MSP430FR2x MCU LaunchPad开发套件（MSP-EXP430FR2311）和MSP430FR5994 MCU LaunchPad开发套件（MSP-EXP430FR5994）已正式发售。

此外，预发售的MSP430FR5994 MCU样片现已可通过在线订购。MSP430FR2111 MCU现在也可通过TI Store或TI授权的分销商进行批量订购。

如需进一步了解TI可扩展的MSP430 FRAM MCU产品组合，敬请访问：

进一步了解FRAM技术

下载最新的MCU TI Design参考设计：

采用MSP430 FRAM微控制器的过滤和信号处理参考设计

MSP430FR2311微控制器IR反射感测参考设计

采用MSP430 FRAM微控制器的过滤和信号处理参考设计 MSP430FR2311微控制器IR反射感测参考设计 阅读与低能耗加速器（LEA）相关的白皮书。

创新是TI MCU的核心要义

自从开创领先的工艺技术并添加独特的系统架构、知识产权和实际系统的专业技术以来，TI 20余年如一日，通过低功耗和高性能的MCU不断进行创新。凭借能实现超低功耗、低功耗高性能和安全通信、实时控制、控制和自动化以及安全性的独特产品，设计人员可通过TI的工具生态系统、软件、无线连接解决方案、多种设计网络（Design Network）产品和技术支持来加速产品上市进程。

商标

MSP430和LaunchPad是德州仪器公司（TI）的商标。所有其它商标均归其各自所有者专属。