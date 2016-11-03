博德维气膜助力“双深合作”快速开展

深圳2016年11月3日电 /美通社/ -- 深圳速度再一次在”白山黑水”之间得到见证，仅仅用了90天时间的双鸭山市气膜冰球馆于11月3日在双鸭山市迎宾大道上拔地而起，成为当地建造速度最快的大型体育场馆，如此速度极大地推动了“双深合作”快速向前开展。

由深圳博德维承建的双鸭山市气膜冰球馆是一座具有先进环保理念的智能气膜冰球馆。总面积为3400平方米的气膜冰球馆与传统体育场馆不同，它采用模块化的搭建方式，建造时间极短，并且在材料上采用天然环保建筑材料，减少建材、能源消耗的同时碳排量放极少，对环境不造成任何污染。除此之外，气膜冰球馆具有全年恒温恒湿的室内环境，能隔离pm2.5，为在里面运动的人们营造洁净舒适的环境。同时，气膜冰球馆非常智能，通过手机APP就能对其运行情况进行监控，随时随地了解气膜馆的运行状况。气膜冰球馆的运营成本相比传统建筑具有非常大的优势，它维护简单易操作，维护成本低，全密闭结构使得它在冬季采暖期特别节能，非常适合双鸭山的气候特点。

气膜冰球馆的建成填补了双鸭山市没有室内冰上运动场馆的空白，这也是双鸭山市与深圳市展开“双深合作”的重要一步。

“双深合作”是在2022年北京冬奥会的契机下，黑龙江省双鸭山市和深圳市南山区充分利用两市的互补资源，展开的一项互惠民生项目。今年8月4日，两市政府共同签署了《南山区与双鸭山市合作共建冰雪运动训练基地协议书》，达成合建冰雪运动训练基地的共识，利用深圳市南山区政府的资金和技术优势，和双鸭山市得天独厚的冰雪运动的地域优势，建设气膜冰球馆。建成后的气膜冰球馆将担任两市冰雪训练基地的重任，为两市运动员提供专业训练场所，同时为青少年提供冰雪活动场所。

“双深合作”具有重要意义，是两地民生合作的一个切入点，充分利用了两市的优势。深圳南山区支持双鸭山市的体育设施建设，而双鸭山将充分发挥当地冰雪资源的优势，提供强大的师资保障，为深圳学员进行训练，全力配合冰雪训练基地项目的运行模式，可持续推动深双两市冰雪运动事业的发展。

早在去年，深圳博德维为北京虎仔冰球俱乐部建成国内首个气膜冰球馆，为大众性冰雪项目体育场馆建设开辟了一条崭新道路，为国家积极配合2022北京冬奥会，发展冰雪运动，匹配了一条成本低、操作性强、可快速普及建设的道路。在未来，深圳博德维将继续以先进的气膜技术、优质的气膜产品为中国的冰雪运动乃至整个体育产业的发展做出积极贡献。