椰奶市场创新者格凌宝推出全天然的椰奶饮料

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 香港格凌宝健康食品科技有限公司选用源自天然的高品质原料，以达到欧盟倡导的“Clean Label 清洁标签”食品标签为标准，为消费者提供健康、天然和放心的食品。

2016年8月，香港格凌宝正式推出产品格凌宝椰奶饮料。这款椰奶的配料不含任何食品添加剂，而且还加入了天然的食品原料 -- 浓缩牛奶蛋白 (MPC)。MPC 取自大洋洲新鲜牛乳，通过物理分离制作，兼具清新的奶香口感和优异的溶解性、乳化稳定性及热稳定性。格凌宝创新的生产工艺和健康理念为整个椰奶饮料行业注入新生命。

香港格凌宝认为品牌的成功很大程度取决于品类的成功，有生命力的企业会专注于品类创新，没有生命力的企业最多只局限于品牌的创新。

这一点从来不缺乏例证，先有王老吉开创“凉茶”品类，后有香飘飘开创“杯装奶茶”品类。王老吉改变了传统的凉茶铺销售形势，开创了凉茶的罐装化；香飘飘则颠覆了奶茶的饮用方式。这些成功的例子都让我们看到品类创新的颠覆性力量，但是在品类创新的深处，还有一股更加强大的力量支撑着几代食品人，引领着风向标，那就是品质创新。

品质创新是品类创新的深耕，它更多代表着沉淀、专注和责任。近年来，植物蛋白饮料正成为饮料市场不可忽视的中坚力量，通过天然、健康和营养的概念吸引着消费者。其中，椰奶饮料是增长最快的子品类之一，购买椰奶饮料的消费人群从2013年的25%增加到了2015年的34%；与2014年相比，其销售额增长了29%，椰奶这个市场近年来的发展用迅猛两字来概括也毫不夸张，同时也经历了这个品类的各种品牌“大涌现期”。

当一个品类有了一定持续性的占有率，那么势必会出现往纵度和深度这两个维度空间的发展。纵度发展即不同口味的创新，比如已经出现了不同风味的椰奶，但需要考虑消费者这么多年对椰奶口味的适应度，不适合盲目挑战，并且口味上的变化很容易被复制，所以在纵度上很难去突破。那么深度发展就是品质的创新和深耕，品质创新引申出产品本质的差异性，才符合市场的多元化和良性循环。很多椰奶企业在寻求品牌创新上打着生榨、鲜榨、头道鲜等等的口号，但却都没有真正从品质去入手，因为配料上没有任何差异性，而品质的突破口就是在于产品的配料和工艺优化。

回到植物蛋白饮料吸引消费者健康和营养的初衷，结合天然、健康和营养的诉求，这个突破口就可以打开，而一旦打开，那么品质的创新必定会重新定义这个品类，重新给这个品类做一次彻底的洗牌，整个市场格局势必会发生变化。谁做到了品质创新，或许就是植物蛋白类饮料的领跑者。



格凌宝椰奶生产线

格凌宝团队现在扮演这样一个“搅局者”或说是“创新者”。格凌宝以欧盟“Clean Label 清洁标签”为标准，其创新来源于品质。椰奶品类之所以迅速发展，很大一部分原因来源于满足消费者健康和营养的需求。

因此，坚持“没有食品添加剂”这一品质的突破，是格凌宝团队不变的初衷以及创新和深耕的基石。而这一点对于椰奶饮料，甚至是植物蛋白类饮料来说都很难做到，但格凌宝却做到了，零添加剂不仅仅是不含防腐剂、香精和色素，而是拒绝了所有一切的食品添加剂，这直接在食品配料表内就一目了然。为了使食品天然原料的乳化稳定性更强，除需要用量实足外，对采购原料的品质、配方组合精算、生产工艺改造、设备的要求和包材的选择上都有很高的要求，保证产品不会出现的油水分离的现象。格凌宝团队模拟出牛乳的天然乳化体系，采用物理加工方法分离制得的高浓度浓缩牛奶蛋白，通过独特的均质工艺，从而成功制造出完全不需要食品添加剂的椰奶。

值得一提的是在如此高造价工艺标准和优质的原料成本下，格凌宝椰奶饮料的终端价格也同样亲民。格凌宝椰奶饮料的产品定位于年轻时尚的消费人群，健康和营养的品质，集中华东、华中和华南市场，渠道定位在连锁进口和精品商超、区域和本地代表性商超、便利打造品牌形象，锁定商圈餐饮渠道，更匹配目标消费人群，包括区域连锁和本地优质的餐饮系统，另外深耕年轻时尚消费人群的特殊渠道、现代服务和娱乐业渠道，此外格凌宝椰奶饮料的包装非常独特和具有个性，非常符合目标人群的定位，大胆启用黄色的底色搭配0这个醒目的数字，这既可以解读为零添加剂，又代表着品牌符号和标记，让人过目不忘。对比其他椰奶饮料，从品质创新、渠道切入和包装视觉，格凌宝椰奶饮料充满着独一无二的魅力和营销差异化。



格凌宝椰奶商超成列展示

纵观整个椰奶市场，相同的品质和价值层面十分拥挤，品牌创新已经陷入疲软，那么市场一定会陷入价格战的死循环。但是谁掌握了品质的创新，就有资本重新开垦出一片新的市场。要进入这个市场，你必须要拥有独特产品价值的资格。格凌宝椰奶重新定义了这个市场的格局，因为它已经拿到了真正健康和营养的密匙。预测未来3年内，椰奶行业势必会迎来一次彻底的大清洗，优胜略汰，真正收益的一定会是消费者，因为格凌宝创新的改革，对椰奶品类的提升是一个质的飞跃。

格凌宝“一眼看懂的清洁标签”的品牌理念，坚信配料表才是一款食品真正的窗口。它能更加直白地告诉消费者产品的本质和价值，所以呼吁并提倡消费者多看一眼配料表，多关注配料表。格凌宝始终坚持制出每一份带出清洁标签的食品，坚持品质的创新和深耕，带给消费者优质健康的生活享受。