NashTech宣布被评为越南第二大IT公司

伦敦2016年11月3日电 /美通社/ -- 在Vietnam Software and IT Services Association（越南软件与信息技术服务协会，VINASA）的IT公司50强正式榜单中，Harvey Nash Group（瀚纳仕集团）旗下子公司NashTech被评为越南第二大技术公司，较2015年第三名的排名有所上升。

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根据一套严格的准则与国际标准，NashTech被VINASA的研究委员会评选为“越南2016年表现最为突出的公司”之一。

NashTech董事长保罗-史密斯(Paul Smith)在对此评论时表示：“我们的发展要得益于许多事项，而最为重要的是我们员工具有创造的自由。依托我们在软件开发和业务流程外包方面具有深厚技能的传统，我们优秀的专业人士已经将我们所提供的解决方案拓展至数字咨询服务、云计算和分析领域。”

“我们希望显著加大越南服务的出口量，从而为信息通信技术和咨询行业创造具有价值的全新工作岗位，并向员工队伍提供全新的技能组合与经验。NashTech通过其全球办事处向英国、美国、澳大利亚、日本、欧洲和韩国出口信息通信技术服务。”

自2000年起，NashTech一直在越南开展业务，通过由超过2000名专业工程师和流程专家组成的员工队伍，在全球范围内向企业提供软件与业务流程外包服务。