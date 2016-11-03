3M荣登“2016全球最适宜工作的跨国公司”榜单

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 近日，在卓越职场®研究所和《财富》杂志共同发布的“2016全球最适宜工作的25家跨国公司”榜单中，全球领先的多元化科技创新企业 3M 榜上有名。凭借在多个行业领域的尖端技术，3M 致力于推动科学的发展和创新，并因此闻名于世。

这项全球性的评选主要从员工对其所从事工作的评价、公司管理者、同事、培训机会、公司为帮助员工实现工作与生活间的平衡所给予的支持等方面对企业进行综合评估。卓越职场®研究所自2011年起便开始进行该榜单的评选，旨在甄选出在多个国家均创造了“最佳工作场所”的优秀企业。今年，3M 从数千家参与评选的企业中脱颖而出，并在全球15个国家的“最佳工作场所”评选结果中名列前茅。

“我们清楚地认识到，营造具有高度信任感的职场文化将为公司业务带来切实、显著的收益，同时也将为员工提供一个充满乐趣的工作环境。”3M人力资源高级副总裁 Marlene McGrath 表示：“积极参与企业建设的员工是我们推动创新和改变世界的关键。”

获得“全球最适宜工作的跨国公司”入榜资格的企业，必须跻身进入至少五个国家的“最佳工作场所”榜单。这些榜单基于“信任指数”（Trust Index©）员工调查结果和“文化审核”（Culture Auditx©）评估结果对相关企业进行排名。同时，候选企业在全球各地必须拥有至少5,000名员工，且其40%的员工必须在它总部所在国家之外工作。

“这些企业往往被人们所熟知，因为他们的品牌遍布世界各地。但这些品牌成功的背后，都依赖于它们营造了具有高度信任感的工作场所。在那里，绝大多数的员工都能感受到自己的重要价值，并获得很好的待遇，同时他们也相信自己的工作将使世界变得更加美好。”卓越职场®研究所执行副总裁 Kim Peters 表示：“在此，我由衷地祝贺这些全球优秀企业！”

如需查看“全球最适宜工作的跨国企业”完整榜单，请点击这里。