飞利浦照明与小米在华合资，共同推动智能互联家居照明发展

新组建的合资公司将为小米智能家居生态系统设计和开发智能互联LED照明产品

产品将通过小米零售渠道销售

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016年11月2日，全球照明领导品牌飞利浦照明（阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码：LIGHT）与中国互联网领导企业小米在北京签署协议，组建新的合资公司，共同在华推动智能互联家居照明的发展。新组建的合资公司将为小米智能家庭生态系统设计和开发智能互联LED照明产品，实现安卓（Android）和苹果（iOS）智能手机中的应用程序（App）对灯光的智能控制。

延续双方在多款智能互联LED照明产品上的成功合作，新合资公司所开发的产品仍将通过小米零售渠道销售。新合资公司由飞利浦照明和小米按70%，30%股权成立。

“将小米广受好评的智能家庭生态系统以及在线营销策略与飞利浦照明卓越的智能互联照明技术相结合是一个双赢的明智之举，”飞利浦照明大中华区总裁王昀表示，“在未来的几个月里，我们将逐步为小米智能家庭生态系统的用户提供更多设计领先、性能卓越的智能互联LED照明产品。”

“飞利浦照明是全球照明领域的领导者，有超过百年的历史。小米公司则拥有中国规模最大、产品品类最丰富、用户数量最多的智能家庭生态系统，”小米公司联合创始人、副总裁，小米生态链负责人刘德先生表示，“通过此次合作，小米将与飞利浦照明携手发挥双方在各自领域的优势，为用户提供最极致的智能照明产品体验。”

该合资公司将进一步扩展双方在中国智能互联照明领域和智能家庭生态系统的版图。

关于飞利浦照明

飞利浦照明（阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码：LIGHT）是全球照明领导企业，业务涵盖整个照明产业链：从光源到灯具，从照明控制到整合的照明解决方案。飞利浦照明总部位于荷兰，2015年销售额达75亿欧元，在全球70多个国家拥有大约34,000名员工，销售和服务遍布全球。凭借在照明领域全球领先的技术和强大的创新实力，飞利浦照明引领节能LED产品，智能互联照明系统和服务的发展，将物联网技术应用于家居、建筑和城市景观照明，通过有意义的创新改善人们的生活品质，提供“光 超乎所见”的全新照明体验。更多信息，可登录：http://www.newsroom.lighting.philips.com

关于小米

小米公司正式成立于2010年4月，是一家专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业。“让每个人都能享受科技的乐趣”是小米公司的愿景。小米公司应用了互联网开发模式开发产品，用极客精神做产品，用互联网模式干掉中间环节，致力于让全球每个人，都能享用来自中国的优质科技产品。小米公司自创办以来，保持了令世界惊讶的增长速度，小米公司在2015年全年手机销量超过7000万台，小米已经成为一个全球性品牌。