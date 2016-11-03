海纳国内外优质旅游资源 熊猫旅游软实力受投资追捧

深圳2016年11月3日电 /美通社/ -- 近日，深圳熊猫旅游网集结互联网、旅游行业业内的专家大咖齐聚深圳，举行了“互联网+旅游”的新模式项目峰会，共同探讨旅游业的跨界融合、互联网创业公司经营理念、裂变升级指导，引发了一场“互联网+旅游”的思维风暴。



创始人团队

熊猫旅游凭独占的资源优势及全新的互联网旅游模式在本次峰会中大放异彩。熊猫旅游拥有全国30个省市数百条旅游线路和遍及全球52个国家海量精品旅游资源，熊猫旅游奉行“一点奢华，十分用心”的服务理念，凭借在旅游行业积累多年的优质资源，结合互联网的运营思维和技术优势，通过专业化，标准化的服务队伍和一体化的服务资源平台建设，聚焦核心业务，为客户全程提供专业的旅行服务。

此外，熊猫旅游较于同行企业，更是拥有海量丰富的国内外旅行资源。2016年08月与去哪儿旅行网签署资源合作协议，与去哪儿旅行网共享48万+酒店资源。2016年07月与“一块去”平台对接4万+门票资源资源。驴妈妈海量门票资源供应，辛巴达旅行海外56个国家资源共享。2016年9月，熊猫旅游与神州专车签署全国旅游用车合作协议。同时为了对游客们有更好的安全保障，慧择保险为熊猫旅游顾客提供80万旅游意外险。



项目说明会现场

除了给予用户强大的资源选择，熊猫旅游也为投资加盟伙伴全方位保驾护航。2016年京东金融为熊猫旅行加盟伙伴提供创业无息贷款2000万，在资金上给予投资者便利的贷款服务。目前，熊猫旅游在全国有50多家加盟商（地级市合伙人、区县代理），渠道商在全国覆盖率高达30％，每场项目交流会成交率高达80％以上。



交流会现场

同时，深圳、厦门、天津、西安、太原、东莞、惠州、揭阳、汕头、潮州等多个地区独家代理权已经被代理商拿下，其中东莞市、深圳市、惠州市以及贵州市四地的独家代理权均被同一合伙人拿下。纵看加盟版图，目前全国各地都有熊猫旅游的品牌分公司，预计2017年度旅游交易额突破千万。