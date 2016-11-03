数字化和颠覆性技术促使银行开展新业务模式的投资

班加罗尔和巴黎2016年11月3日电 /美通社/ --

Infosys Finacle-Efma调研报告显示，78%的银行通过重构银行业务，变得更加以客户为中心

印孚瑟斯(Infosys)(NYSE: INFY)旗下产品子公司EdgeVerve Systems下属公司Infosys Finacle和全球非营利组织Efma今天发布第八份年度《零售银行创新》调研报告。据该报告显示，77%的银行将科技公司、新兴企业、零售商和/或电信商视为高度威胁或极高威胁。超过一半的受访银行目前将科技公司和新兴挑战者银行视为重大威胁。

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尽管如此，这份56个国家的158家银行参与的调研报告还显示，银行在很大程度上接受了数字化转型，正在积极运用新的技术进行创新。2016年，拥有创新战略的银行所占比例增至74%，较2009年的37%有较大提升。此外，为保持竞争力，银行目前更愿意与新兴企业进行合作，近四分之三（73%）的银行将其视为利用新技术的最佳途径。

主要发现：

大多数（86%）的银行认为，新兴竞争对手将对支付领域产生重大影响

此外，73%的银行将与创新新兴企业合作视为利用颠覆性技术的最佳途径。同时，41%的银行正在作为供应商与新兴企业合作，32%的银行正在对新兴企业进行直接投资，27%的银行正在运行加速器和孵化器

一半受访银行表示，传统技术环境是数字化转型的最大障碍，其次是缺乏统一愿景（44%）以及缺乏技术和专长（38%）。

四分之三（74%）的银行目前拥有创新战略，超过三分之二（69%）的银行认为，他们的创新能力正在提高，但增加创新投资的银行所占比例已从去年的84%跌至78%。

对银行来说，最具颠覆性的新技术是高级分析和大数据，79%的银行声称，这项技术正在或将在未来两年内产生重大影响。其次是移动和可穿戴技术（75%）和开放式应用程序接口（69%）。

五分之一的银行正在推出或考虑推出数字银行，作为应对数字化转型的战略

开放式应用程序接口技术被视为重大进展，有望在未来两年内对行业产生强大影响，尤其是当地合规要求迫使银行不得不开放他们的支付系统

引言：

Efma首席执行官 Vincent Bastid：

“今年的全球银行调研报告显示，银行已决心与新兴企业合作，推动他们的数字化转型战略。然而，银行目前却被老旧的传统系统所阻碍，在投资领域和金额方面依然有分歧。银行应以全球化的角度思考问题，采用新的业务经营方式。”

EdgeVerve旗下公司Infosys Finacle全球主管 Sanat Rao称：

“不断改变的客户喜好、快速技术进步和来自传统银行领域之外的压力，将加快银行业的重大转型。所有这些因素正在将数字化置于技术更新的核心，支持多渠道接触点，进而实现卓越客户服务。从调研发现和客户互动来看，开放式应用程序接口、人工智能和区块链的发展很有可能引起银行业新一轮的重大变革。”

附加资料：

下载完整的2016年度报告

查看相关信息图、视频和其它附带资料

下载去年的报告：2015年度零售银行创新报告

Efma 简介

作为一家全球性非营利组织，Efma1971年由银行和保险公司联合创立，致力于推动决策者之间的沟通交流。Efma提供优秀观点，帮助银行和保险公司在培养创新能力和推动转型方面做出正确的决策。Efma成员包括130个国家的3300多个品牌。

Efma总部位于巴黎，在伦敦、布鲁塞尔、巴塞罗那、斯德哥尔摩、布拉迪斯拉发、迪拜、孟买和新加坡均设有办事处。详情请访问：http://www.efma.com

EdgeVerve Systems Ltd简介

印孚瑟斯全资子公司EdgeVerve Systems致力于开发创新软件产品，这些软件可部署到企业内部或作为云端托管的业务平台。该公司的产品帮助企业建立与利益相关者之间更深入的联系、推动持续创新并在数字化的世界中加速增长。EdgeVerve Systems为客户在银行业、数字营销、互动商务、分销业、信贷服务、客户服务和企业购买等快速发展的领域取得增长提供支持。

如今，全球从事金融服务、保险、零售和快速消费品、生命科学、制造及电信等各行各业的公司都在使用EdgeVerve产品。印孚瑟斯旗下产品子公司EdgeVerve Systems下属公司Finacle提供综合银行解决方案，该解决方案已被94个国家的金融机构选用，客户超过8.48亿，占全球有银行账户的成人人数的近16.5%。

详情请访问：http://www.edgeverve.com

安全港声明

本新闻稿中有关该公司未来发展前景的某些陈述是有关公司未来业务预期的前瞻性陈述，符合《1995年私人证券诉讼改革法案》 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的“安全港”规定。这些陈述涉及众多可能会导致实际业绩与前瞻性陈述中所描述的业绩存在重大差异的风险与不确定性。与这些陈述有关的风险与不确定性包括但不限于盈余波动、外汇汇率波动、该公司实现增长的能力、IT服务业的激烈竞争（包括那些可能影响该公司成本优势的因素）、印度薪资水平的提高、该公司吸引和留住高技能专业人员的能力、时间与成本超出框架合同订立的固定价格与固定时间、客户集中度、迁移限制、行业集中度、该公司管理其国际业务的能力、重点关注领域技术需求的降低、电信网络中断或系统故障、该公司成功完成和整合潜在收购的能力、服务合约的赔偿债任、印孚瑟斯进行了战略投资的公司的成功、政府财政激励机制的取消或到期、政治不稳定与区域冲突、在印度以外地区筹集资金或收购公司的法律限制、对该公司知识产权的擅自使用以及影响该公司所处行业的总体经济情况。该公司提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件中更详细地描述了可能影响其未来经营业绩的其他风险因素，其中包括截至2016年3月31日的会计年度20-F表年度报告。可登录 http://www.sec.gov 查看这些文件。印孚瑟斯随时可能做出其它书面和口头前瞻性陈述，包括该公司提交给美国证券交易委员会的文件以及该公司的股东报告中包含的陈述。此外，请注意本新闻稿的日期是2016年11月2日，在本文中提到的前瞻性陈述均以该公司认为截止当日合理的设想为基础。除非法律要求，否则该公司不承担任何更新不时由该公司做出或以该公司名义做出的前瞻性陈述的义务。