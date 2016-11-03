您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

荷兰公司先特斯拉一步开发出太阳能屋顶瓦片

2016年11月03日 17:03 编辑： 经理人网编辑
0

荷兰于尔克2016年11月3日电 /美通社/ --

ZEP在开发太阳能屋顶瓦片方面比特斯拉更加超前

特斯拉首席执行官Elon Musk最近发布的太阳能屋顶瓦片引起了全世界的关注，但荷兰公司ZEP去年就已经发明了太阳能屋顶瓦片。Musk先生宣布其太阳能屋顶解决方案将从明年开始通过SolarCity提供，而ZEP已经开始向荷兰、德国、英国和斯堪的纳维亚的业主、经销商和建筑公司供应这款产品。

这款集成了太阳能电池的荷兰专利屋顶陶瓷瓦片能够实现太阳能发电，并且将与任何已安装的能源墙兼容。此外，ZEP屋顶瓦片采用专利集成技术，能够提取太阳能屋顶瓦片下方的余温，直接储存在锅炉中。这项发展能够最大程度地减少业主对家庭能源供应商的需求，ZEP因此抢占了市场先机。

ZEP很高兴Musk先生让这款产品受到了世界瞩目。ZEP的Joost de Graaf表示：“我们的网站每天的访客量增加了数千人，他们都对我们的综合太阳能屋顶瓦片解决方案感兴趣。我们和Musk先生一致认为，太阳能发电是未来发展趋势，光伏瓦片将使每个业主都能利用太阳能来满足多种用电需求。从本质上来说，我们有着同样的理想使命。”

ZEP的太阳能屋顶瓦片使每个屋顶都能产生太阳能。继去年推出黑色瓦片之后，ZEP最近又发布了天然红色太阳能屋顶瓦片。现在，受保护城镇的纪念性和标志性建筑也能使用太阳能发电，同时加热锅炉。   

ZEP正在筹集大量的外部资金，引起了投资者的注意。ZEP将拨出更多资金用于公司拓展和产品开发，以进一步提高和满足国际市场不断增长的需求。特别是在斯堪的纳维亚，当地业主迫切需要红色太阳能屋顶瓦片。De Graaf表示：“能获得更多的融资证明投资者对我们公司的国际增长潜力很有信心。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/30693.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号