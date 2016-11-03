荷兰公司先特斯拉一步开发出太阳能屋顶瓦片

荷兰于尔克2016年11月3日电 /美通社/ --

ZEP在开发太阳能屋顶瓦片方面比特斯拉更加超前

特斯拉首席执行官Elon Musk最近发布的太阳能屋顶瓦片引起了全世界的关注，但荷兰公司ZEP去年就已经发明了太阳能屋顶瓦片。Musk先生宣布其太阳能屋顶解决方案将从明年开始通过SolarCity提供，而ZEP已经开始向荷兰、德国、英国和斯堪的纳维亚的业主、经销商和建筑公司供应这款产品。

这款集成了太阳能电池的荷兰专利屋顶陶瓷瓦片能够实现太阳能发电，并且将与任何已安装的能源墙兼容。此外，ZEP屋顶瓦片采用专利集成技术，能够提取太阳能屋顶瓦片下方的余温，直接储存在锅炉中。这项发展能够最大程度地减少业主对家庭能源供应商的需求，ZEP因此抢占了市场先机。

ZEP很高兴Musk先生让这款产品受到了世界瞩目。ZEP的Joost de Graaf表示：“我们的网站每天的访客量增加了数千人，他们都对我们的综合太阳能屋顶瓦片解决方案感兴趣。我们和Musk先生一致认为，太阳能发电是未来发展趋势，光伏瓦片将使每个业主都能利用太阳能来满足多种用电需求。从本质上来说，我们有着同样的理想使命。”

ZEP的太阳能屋顶瓦片使每个屋顶都能产生太阳能。继去年推出黑色瓦片之后，ZEP最近又发布了天然红色太阳能屋顶瓦片。现在，受保护城镇的纪念性和标志性建筑也能使用太阳能发电，同时加热锅炉。

ZEP正在筹集大量的外部资金，引起了投资者的注意。ZEP将拨出更多资金用于公司拓展和产品开发，以进一步提高和满足国际市场不断增长的需求。特别是在斯堪的纳维亚，当地业主迫切需要红色太阳能屋顶瓦片。De Graaf表示：“能获得更多的融资证明投资者对我们公司的国际增长潜力很有信心。”