物联大军华东会师 IOTE2017苏州展正式启航

中国苏州2016年11月3日电 /美通社/ -- “上有天堂，下有苏杭”。今天的苏州，工业园区高端大气上档次，并通过战略规划吸引了大量的世界500强制造型企业入驻。2017年，中国物联大军将于华东会师，诚邀您到苏州一聚。

2017苏州国际物联网博览会，作为此次会师的核心活动，将于2017年3月29 - 31日在苏州国际博览中心B1号馆隆重开幕；同期将举办2017（第十一届）RFID世界大会暨2016年度“物联之星”品牌企业颁奖典礼、2017（第三届）苏州国际金融之移动支付论坛和2017苏州国际无线传感与实时定位高峰论坛等三大主题活动。



2017 RFID 世界大会

找到华东物联网的活跃基因

苏州，地处华东核心，长江三角洲中部，东临上海、南接浙江、西抱太湖、北依长江，是华北、华东地区物联网、RFID 发展中心地带，辐射上海、南京、杭州、无锡、昆山和宁波等物联网、RFID 应用活跃区，是物联网应用示范先行区。

2010年，苏州工业园区被授牌成为江苏省信息化和工业化融合示范区暨示范基地。苏州将打造“感知中国”（苏州）应用中心，实现“感知政务”、“感知企业”、“感知生活”三大应用，并打造一个物联网产业链，打造苏州市“‘感知中国’应用中心”品牌。

相对国内其他地区，苏州在物联网产业发展方面具有很明显的产业基础优势。苏州目前在传感网核心技术领域拥有重点企业近150家，初步形成了昆山周庄的传感器件、工业园区通讯及集成电路两大传感网产业集群，全市物联网相关产值达数百亿元。苏州将在物联网基础技术研发、物联网制造业、物联网服务业及终端客户之间形成庞大的产业链。

打造全球物联网的聚焦平台

让大家期待已久的2017苏州国际物联网博览会，将是一个关于物联网完整产业链，覆盖物联网感知层、网络层、应用层，涉及 RFID（无线射频识别）技术、传感网技术、短距离通讯技术、金融消费移动支付技术、中间件的精确控制技术、大数据处理、云计算、实时定位技术等物联网技术在交通、工业、智能电网、智能家居、物流、防伪、人员、车辆、军事、资产管理、服饰、图书、智慧城市、环境监测等领域的全面解决方案和成功应用展示的高级别国际盛会。

本届博览会的展品主题共分三个大的门类，聚焦点为：“感知”-- 展示RFID、智能卡、传感器、条码、生物识别、视频监控等相关内容；“网络”-- 展示蓝牙、3G/4G、Zigbee、ZIWAVE、NB-IOT、GPS、GPRS、WIFI、WSN 等相关内容；“应用”-- 展示云计算、中间件、移动支付、实时定位、智能家居以及工业、物流、交通、零售、防伪追溯、军事、医疗……等领域的物联网应用。

除了汇聚丰富的硬件产品，本届博览会还有一个最特别的聚焦点是“物联网的应用集成”。活动主办方称，将把物联网各应用行业的终端用户与集成商的邀请和宣传工作放在非常重要的位置，形成产品提供商与集成商互动、用户与集成商互动的互利共赢局面，促进产品销售、上下游合作和行业应用的深入发展。

展会开展前一个月，所有参展企业的名称、展位号及公司产品介绍链接都将显示到本届博览会指定网络媒体（物联网世界、RFID 世界网）的首页及展会频道，将吸引更多的用户与意向合作伙伴到现场观看。

联合多方资源铸就行业盛典

“2017苏州国际物联网博览会有诸多天时、地利、人和的因素。”来自本届博览会承办单位物联传媒的陈先生表示，“首先，它将是2017开年首展，将迎来项目采购高峰，供需高效对接;而苏州扎根江浙沪物联网、传感网产业核心区，辐射华北、华中物联网应广阔腹地;重要的是物联传媒将携200+专业媒体全方位、全程推介;与深圳物联网展会师出同门、南北呼应、春秋联动。”

简单了解一下苏州国际博览中心：该中心地处苏州工业园区 CBD 核心区域，是集展览、会议、节庆、商贸、餐饮、休闲于一体的大型会展综合体，是当地唯一一家具备国际会展业三大行业组织 -- 全球展览业协会 (UFI) 、国际展览与项目协会 (IAEE) 、国际独立组展商协会 (SISO) 正式会员资格的国内展览场馆。

为了扩大展会的宣传力度，活动主办方精心筛选了200多家行业媒体宣传，覆盖到物流、工业自动化、金融、零售、图书、服装、医疗、军事、汽车、航空、农业等数十个物联网应用领域，他们对在展前、展中以及展后做持续的宣传报道。此外，今年还将力邀苏州综合新闻频道、苏州日报、扬子晚报、苏州日报、苏州广播电视报、都市商报等十几家当地媒体做现场报道。



IOTE发展历程

目前招展工作正在如火如荼的开展中，各参展企业预订展位踊跃，预计至少超过300家来自国内外物联网及相关行业的企业将前来参加此次展会，将吸引30000名来自海内外的物联网专家、采购商、行业人士前来参观、采购，其中买家数量预计将超过4成。从数量和参观者的规模，势必将中国的物联网产业推向一个新的高峰。2017年3月29 - 31日，让我们相约苏州国际博览中心。