捷成荣获IMD-Lombard Odier全球家族企业奖

该企业集团以亚洲市场为重点

新加坡2016年11月3日电 /美通社/ --

始建于十九世纪末香港的家族企业捷成(Jebsen & Jessen Family Enterprise)在中国苏州举办的第27届家族企业网络国际峰会(Summit of the Family Business Network International)上荣获第21届年度IMD-Lombard Odier全球家族企业奖。

该奖由瑞士洛桑管理学院和欧洲主要私人银行之一Lombard Odier颁发，被很多人认为是授予成功全球家族企业的最高荣誉。奖项旨在表彰那些能够把家族利益与企业利益结合在一起，以及能够将传统与创新结合并且同时表现出对本地社区明确承诺的典范企业。

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瑞士洛桑管理学院校长Dominique Turpin表示：“捷成是卓越家族企业的标杆，成功将持久的创业精神与对可持续发展、环境和众多合作伙伴的郑重承诺相结合。”

捷成是第三代家族企业，拥有高度多元化的业务，涉及分销、制造、工程及采矿活动。该公司全球员工超过7,700人，销售额约达45亿美元，数十年来一直是很多领先全球企业和品牌的合作伙伴，包括法国液化空气集团(Air liquid)、Club Car、德玛克(Demag)、戴森(Dyson)、赢创工业(Evonik Industries)、Kronos、宾得(Pentax)、保时捷(Porsche)、Toro、赛莱默(Xylem)，等等。

Lombard Odier高级管理合伙人Patrick Odier表示：“捷成是一家优秀企业，依照最佳实践开展经营活动，能给同行带来启示。”

IMD-Lombard Odier全球家族企业奖已经设立了21周年。先前的获奖者包括乐高(LEGO)、庄臣(S.C. Johnson)、爱马仕(Hermes)、默克(Merck)、芬美意(Firmenich)、法国贝勒集团(Bel Group)和Bavaria。

- 交叉参考：图片可通过欧新社（网址：http://www.epa.eu）获取

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