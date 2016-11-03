ASG Superconductors将打造世界最强磁体，用于研究大脑

意大利热那亚2016年11月3日电 /美通社/ -- 磁体将在专注于神经学研究的韩国仁川嘉泉大学吉尔医学中心打造磁场强度比地球高 260888 倍的磁场，用于旨在生成更清晰脑部成像的高能磁共振系统。

ASG为基础科学研究以及医疗（强子和核磁共振成像(MRI) ) 和能源行业 (FCL防眩系统) 生产超导磁体。

Malacalza家族拥有、在意大利拥有生产工厂的公司 ASG Superconductors 获得韩国仁川嘉泉大学吉尔医学中心 (GUGMC) 一项打造超高场 (UHF) 超导磁体的合约。由 ASG 在意大利生产的这些磁体将用于打造一个11.74特斯拉的极强磁场，比地球磁场强度高 260888 倍，使获得高空间分辨率图像成为可能。这将推动神经学研究的发展，不受当今采用低能磁场的成像系统造成的限制。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161025/432305 ）

嘉泉磁共振系统将成为人类医学研究应用史上拥有最高能量场的医疗器械。该项目获得韩国保健产业振兴院 (KHIDI) 保健技术研发项目支持，由韩国保健福祉部 (Ministry for Health and Welfare) 提供资金。这个重约70吨的磁体将在利用高科技计算工具以及机械、低温及磁性工程软件的生产过程中使用超过600千米的超导电缆。

这项合约将由 ASG 与韩国公司 Magnex Scientific Inc 共同执行，价值超过1000万欧元，代表了该公司在医疗磁体行业卓越技能的又一典范。ASG已经为帕维亚的CNAO、加拿大埃德蒙顿的 Alberta Health Services 以及业内其他客户在强子和肿瘤放射治疗（癌症治疗）领域应用生产了多个磁体。磁体的设计、技术和生产得益于其在大型研究项目（包括欧洲核子研究中心的大型强子对撞机 (LHC-CERN) 和国际热核聚变实验堆(ITER)）上积累的超过50年的丰富经验。

韩国仁川嘉泉大学吉尔医学中心建立于1958年，是 Lee Gil Ya 博士赞助建立的医疗中心。经过多年的发展，它已经成为亚洲最重要的医学中心之一，以及磁共振与放射学技术的领先发展中心。

了解 ASG 更多详情，请访问网站 http://www.asgsuperconductors.com