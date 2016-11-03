阿迪达斯大中华区第三季度业绩强劲，门店扩张至10000家

上海2016年11月3日电 /美通社/ --

大中华区摘要

剔除汇率因素，第三季度销售额增长 25%

剔除汇率因素，前九个月销售额增长 28%

运动表现系列和运动时尚系列成为增长驱动力

全球摘要

剔除汇率因素，集团销售额增长 17%

阿迪达斯（增长 20% ）和锐步（增长 7% ）持续强劲增长

除俄罗斯 / 独联体国家外，所有地区均实现两位数增长

受汇率负面影响，毛利率下降 0.9 个百分点至 47.6%

营运利润提高 11% 至 5.63 亿欧元

持续运营带来的净收入增长15%至3.87亿欧元

管理层确认2016全年前景

剔除汇率因素，集团销售收入增长率预计在 12% 至 19% 的高位区

集团毛利率有望在 48.0%-48.3% 区间

集团运营利润率预计增长 7.5%

净收入增长有望在9.75亿-10亿欧元区间

大中华区表现

2016年第三季度，得益于所有销售渠道的持续增长，剔除汇率因素，大中华区销售额增长25%。

剔除汇率因素，2016年前九个月，大中华区销售额增长28%，运动表现系列和运动时尚系列成为增长的强大驱动力。

阿迪达斯集团大中华区董事总经理高嘉礼（Colin Currie）表示，“阿迪达斯所有品牌都实现了两位数的强劲增长，这充分证明了阿迪达斯集团正继续不断地吸引中国消费者。为实现 2016年的业绩增长，我们制定的主要战略之一就是大胆的零售扩张。本季度，我们不仅实现了强劲的业绩增长，更在大中华区达到了一万家门店数量。这一里程碑式数字为我们在2020年大中华区立新战略指导下到2020年开设12,000多家门店奠定了坚实基础。”

剔除汇率因素，阿迪达斯集团2016年第三季度全球销售增长17%

尽管有去年第三季度业务发展提速的较高的比较参数以及近期的负面汇率影响，阿迪达斯集团还是在2016年第三季度实现了强劲的业绩表现。剔除汇率因素，得益于阿迪达斯和锐步的强劲增长，集团收入增长17%。按欧元计算，集团收入增长14%至54.13亿欧元（2015年：47.58亿欧元）。

值得一提的是，得益于阿迪达斯运动表现系列、阿迪达斯运动经典系列和阿迪达斯neo系列的两位数销售增长，剔除汇率因素，阿迪达斯品牌销售增长20%，从而延续了强劲的增长势头。除俄罗斯/独联体地区的中个位数销售增长外，阿迪达斯所有地区均取得两位数增长。锐步在该季度也取得了7%的销售增长，并在所有地区均实现增长，保持了强劲的收入增长势头，如此表现主要得益于跑步系列和经典系列的两位数销售增长。剔除汇率因素，泰勒梅-阿迪达斯高尔夫品牌销售收入增长6%，这主要得益于金属木杆和推杆系列强劲的两位数销售增长。

阿迪达斯集团首席执行官罗思德（Kasper Rorsted）表示：“在这样一家表现如此优秀的企业担任首席执行官，我无比高兴。我们在所有重要市场中的强劲增长势头彰显了阿迪达斯‘立新’战略的威力，它正在全球范围内使阿迪达斯的品牌吸引力显著提升。”

所有市场销售收入均获得增长

从区域角度看，剔除汇率因素，除俄罗斯/独联体地区的高个位数销售增长外，阿迪达斯和锐步两大品牌的合并销售额在所有地区都实现两位数增长。剔除汇率因素，受益于英国、德国、法国、意大利、西班牙和波兰取得的两位数增长，西欧地区销售增长15%。北美和大中华区销售增长势头依旧强劲，剔除汇率因素后分别增长了20%和25%。俄罗斯/独联体地区延续了强劲的增长势头，剔除汇率因素后增长了7%。剔除汇率因素，拉丁美洲销售收入增长16%，在阿根廷、秘鲁和哥伦比亚市场实现了两位数增长，在墨西哥和智利市场实现了高个位数增长。在日本，剔除汇率因素后销售收入增长21%。剔除汇率因素，中东、亚洲与非洲（MEAA）地区销售额增长19%，主要得益于韩国、澳大利亚、阿联酋、南非、印度和泰国市场实现的两位数增长。

第三季度，其他业务收入增长了7%。其他总部经营的业务的销售收入实现了两位数增长，泰勒梅-阿迪达斯高尔夫实现了中个位数增长，因此其业绩只受到了CCM Hockey销售下滑的部分抵消，不过这也反映了美国冰球市场颇具挑战的整体现状。

运营利润增长11%至5.63亿欧元

集团运营利润比2015年第三季度的5.05亿欧元增长了11%至5.63亿欧元。这转化为10.4%的运营利润率，比上一年同期的10.6%下降0.2个百分点。因此，集团持续运营带来的净收入增长15%至3.87亿欧元（2015年：3.37亿欧元）。持续运营的业务带来的净收入扣除停止运营的业务对净收入带来的影响之后，归于股东的净收入增长24%至3.86亿欧元，而2015年同期为3.11亿欧元。

阿迪达斯集团2016年前九个月财务业绩靓丽

剔除汇率因素，2016年前九个月，阿迪达斯集团销售增长20%，这主要得益于阿迪达斯强劲的两位数增长以及锐步的高个位数增长。以欧元计算，集团销售增长15%至146.04亿欧元（2015年：127.48亿欧元）。剔除汇率因素，除俄罗斯/独联体国家销售实现中个位数增长以外，集团的所有地区市场均实现两位数增长。由于更有利的定价、产品和渠道组合完全抵消了汇率带来的负面影响，集团毛利率下降0.1个百分点至48.6%。基于强劲的增长趋势，阿迪达斯集团其他运营支出占销售收入比例下降0.8个百分点至40.5%。此外，加之与切尔西足球俱乐部提前终止合同，集团运营利润率得到大幅提升。不计商誉减值亏损，运营利润率比去年同期增长1.4个百分点至10.0%。不计商誉减值亏损，持续运营的业务带来的净收入增长39%至10.28亿欧元。不计商誉减值亏损，持续运营的业务及停止运营的业务带来摊薄每股收益同比增长46%至5.01欧元。

阿迪达斯集团确认2016年全年前景

基于2016年前九个月靓丽的财务表现，尽管下半年为了巩固集团的增长基础需投入一些一次性成本，管理层还是确认了今年全年的增长前景。剔除汇率因素，2016年阿迪达斯集团销售收入增长率预计在12%到19%的高位区，这主要得益于集团所有地区市场预计两位数的销售增长，但俄罗斯/独联体国家除外，他们预计实现中个位数增长。

2016年，集团毛利率有望在48.0%-48.3%区间，而去年为48.3%。尽管汇率将给集团的毛利率造成负面影响，但更为有利的定价、产品和区域组合以及更强大的渠道组合将基本上抵消这些负面影响，这些正面因素还将依仗公司在品牌控制的零售空间内开展的更多举措。

阿迪达斯集团运营利率预计增长7.5%，而去年的水平为6.5%。

基于强劲销售增长趋势及运营毛利率向好的增长前景，除商誉减值以外的持续运营净收入有望增长35%-39%至9.75亿-10亿欧元（2015年：7.2亿欧元）。

罗思德表示：“2016年，阿迪达斯集团将以非凡的业绩再创历史新高。展望未来，我们的任务就是要将这家出色的公司变得更加出色。我们将确保按照‘立新’商业战略中所制定的长期目标，在未来几年里实现阿迪达斯持续的销售增长和利润增长。”

关于阿迪达斯集团

阿迪达斯集团是全球体育用品行业的领军企业，拥有一系列核心品牌产品，如阿迪达斯、锐步、泰勒梅和CCM Hockey等。公司总部位于德国黑措根奥拉赫，共有超过55,000名员工，2015年总销售额达170亿欧元。在大中华区，集团拥有超过3,000多名员工，2015年总销售额达25亿欧元。

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