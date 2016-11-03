中国制造2025如何落地？英特尔与云智汇揭智能工厂神秘面纱

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- “助力中国制造2025，打造未来智能工厂”，英特尔公司和云智汇科技服务有限公司（富士康科技集团旗下关联公司）以此为主题，在第18届中国国际工业博览会期间召开联合新闻发布会，宣布将首度展开合作，大力打造国内领先的本土智能工厂，为中国制造2025的切实推动而提供强劲的科技助力。发布会上，双方表达了为智能工厂而不断创新的共同意愿，并对实现智能工厂所需克服的首要难题及其解决方案，进行了细致、准确的阐述。这意味着国内工厂智能化前行趋势所迈出的坚实的第一步，也为中国制造2025的早日实现，提供了不可多得的样板间。



英特尔公司物联网事业部中国区总经理陈伟在会上发表演讲

此次双方重磅合作的落脚点，将是富士康在武汉工厂的电子产品组装生产线。从这条生产线出发，两家公司将各自展现他们在智能制造领域所拥有的、别具一格的强大实力。云智汇是富士康科技集团旗下专注于智能制造解决方案及系统整合服务的供应商，凭借其在电子制造服务业的经验，将为本次合作提供实打实的一手解决方案能力，也肩负着加速富士康麾下工厂向智能化转型的重任。而英特尔作为一直以来创新从未间断的科技领袖，会带来全球顶尖的技术和研发能力，为解决方案的实际落地，提供切实可行的一流技术支持。这样一种合作方式，让两家公司在各自所擅长的领域各显神通，这堪称未来智能工厂顺利诞生的理想模式。

英特尔物联网事业部副总裁兼工业与能源解决方案部总经理Anthony Neal-Graves表示：“英特尔相信，物联网潜力巨大，将促进制造业的变革。作为一家制造商，我们的技术和经验可以帮助客户在自己的工厂里实现物联网的价值。我们非常高兴与客户加强合作，共同为中国带来先进的智能互联的制造技术。”

富士康在武汉的电子产品组装生产线，首先解决的将是国内制造业所普遍面临的巨大难题：让“老旧的机器（legacy machine）”变得智能互联。当工博会上成百上千家公司展示最新的机械臂、人工智能成果时，闪光灯的背后，制造业企业的生产线上，还默默运作着不可计数的老旧设备。这些设备运行起来虽然可谓兢兢业业，但却是各自为战、单独运转。而把老旧设备完全替换、更新为全新智能化的机器，固然是不错的梦想，但却不是身上流淌着“成本血液”的制造业企业所能接受的实际解决方案。最好的办法，是最大化利用这些现有设备，把它们链接起来，让它们变得智能，各种运行数据能够被智能抓取、传输和分析，从而让管理者准确预判设备的保养、维修和更新，并实现更广泛的收益。

由英特尔提出的智能联机解决方案（“connected-machine solution”）将很好地解决这一问题，该方案由富士康率先导入和认证，它能够：

实现原有设备、新设备体系和数据分析平台之间的顺畅的数据采集；

实现包括老旧设备在内的全厂生产线的智能化；

提供遍布厂房、车间的安全稳定的连接；

提供从端到云、从车间到企业资源调度系统的定制化物联网平台，帮助制造业企业实现大范围的生产优化。

控创集团和凌华科技也为该方案提供了从硬件到软件的技术产品支持。该解决方案所针对的问题，以及其部署后的效果，已经得到业内的认可。而且，它还可以轻松扩展到更多的企业和行业，为中国制造2025提供强大的助力 -- 要知道，这将是智能制造的“第一英里”（first mile）。

在中国制造2025的背景下，英特尔正在扮演着非常特殊又极为重要的角色。“作为一家提供顶级计算力的公司，英特尔正在为智能制造提供领先的智能技术，是出色的技术伙伴；多年来在产业生态链上的投入和积累，也让英特尔为正面临急迫创新前景的制造业，带去更多的业务选择和大局观；而英特尔自身在精尖制造领域的积累，也同样能为众多国内企业提供参考。”英特尔物联网事业部中国区总经理陈伟这样表示。

云智汇公司首席执行官Sam Baker表示：“云智汇通过盘活老旧设备提质增效升级，去支持制造业与互联网企业融合创新发展。以共建、共筹、共享的工业互联网智能制造平台为愿景，助力中国制造2025，加速智能工厂产业转型。我们在此感谢合作伙伴英特尔的大力支持，与云智汇携手共同为中国制造2025提供强大助力。”



云智汇公司首席执行官Sam Baker

中国制造2025的大幕正稳定而扎实地开启，它将为制造业所带来的革新和活力，必然会令全球瞩目。而今天英特尔和云智汇所要联手打造的智能工厂解决方案，就是响亮而又引人注目的前奏。

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