整合O2O营销与末端物流 聚宝网络玩转“双十一”社区场景营销

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- “双十一”临近，各大消费品牌的促销战场早已硝烟弥漫，今年“双十一”天猫近1200亿销售额预测也意味着物流行业将迎来空前挑战，而末端物流效率的问题仍是整个物流行业不能言说的痛。聚宝网络（新三板代码：831226）自2015年并购南京魔格智能快递柜项目后，已快速成为业内唯一一家专注于社区场景、将末端物流与O2O营销传播相结合的公司。除了解决末端物流痛点，今年“双十一”聚宝网络还与多个品牌携手，打造了一场特别的社区场景O2O体验式营销。

开创独特的社区场景O2O体验式营销模式

本次同时与聚宝网络合作的品牌，其主推产品均针对年轻网购人群，为在2016年“双十一”再创佳绩，确立了找准精准渠道和受众，通过对品牌高频次曝光、试用装派发体验、最终引导用户参与品牌“双十一”活动提升销量的推广策略。

聚宝网络立足社区场景，营销网络遍布全国22个主流城市，受众普遍为年轻的网购人群，契合品牌对传播场景和目标人群的要求，整合旗下格格货栈、格格小区App和格格小区微信公众号、聚宝乐派LCD互动屏为品牌构建一个集高品质的品牌传播渠道、高效的试用品分发渠道和高活跃度互动引流平台于一体的O2O体验营销传播平台。

基于这样的契机，多家品牌与聚宝网络联手在全国社区场景内进行一次O2O体验式营销的大胆尝试，将在一个月内针对社区渠道的精准用户派送百万份体验装。聚宝网络的创意、研发团队与品牌策略团队多次头脑风暴，制定了最精准传播、最高效派样、最佳用户体验的营销目标。

10月中旬，全国20多个城市数千个社区的格格货栈快递柜、聚宝乐派以及拥有数百万活跃用户的格格小区线上平台，先后上线本次百万派发活动。安装在社区主通道的格格货栈快递柜上近六平米的柜贴广告尤其吸引社区住户的眼球。



聚宝网络与多品牌合作展示

格格货栈的用户只需简单两步操作就能开柜领取试用装，流畅的活动环节设计既不影响取件流程又方便用户随时参与，活动日均派发量超过2万份。



格格货栈超能箱派样展示

格格小区App、微信公众号是同步对活动进行内容推广与互动引流线上阵地。格格小区App的用户不但可以在微社区内分享试用体验还能从App的推广图直接进入品牌线上旗舰店。格格小区微信公众号在活动期内持续发布活动内容，保持活动热度，仅以首篇推文为例，内容阅读量近20万。

高效派发与用户体验兼得 实现品效合一

聚宝网络通过线上线下广告宣传、现场派发、互动引流直通线上旗舰店整合推广，使品牌的目标用户可以多渠道获悉品牌营销活动、即时体验产品、快速领取优惠券，同时通过微信内容、App微社区为用户提供了分享体验，口碑传播的互动平台，大大缩短了用户对新品从认知到转化的过程，提升了用户对品牌的好感度。格格超能箱派发则通过智能设备代替传统人工，降低人工派发的损耗，提升派发效率，也为品牌切实降低了营销成本。



聚宝网络社区场景O2O体验式营销传播平台

这次独特新颖的O2O体验营销活动，也让社区用户对格格货栈智能快递柜有了全新的认知，在对社区用户进行拦访时，多数用户均表示“原来快递柜不单单只能收发快递，里面还有实实在在的惊喜福利，很有意思！”

“双十一”前夕，各大品牌群雄鏖战，户外、楼宇、网络、电视等传播平台都被形形色色的营销广告占据，受众每天被无数的广告信息轰炸，很难产生较强的记忆度。聚宝网络开创的将品牌传播、即时体验、互动引流合而为一的社区场景O2O体验式营销模式无疑更能被受众接受，并且印象深刻，可实现营销传播闭环的平台也将从传统单一的强制传播形式中脱颖而出，获得更多品牌主肯定，此次的成功经验或将为更多品牌营销提供有益借鉴。