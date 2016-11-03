2016郑州运动及户外用品展即将开幕

中原运动及户外用品市场掀开新篇章

郑州2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016郑州运动及户外用品展将于11月12-14日在郑州国际会展中心拉开帷幕，这是河南及周边邻近市场首个专注于运动及户外用品领域的专业展会。展品范围涵盖健身器材、智能运动设备、轮滑及滑板、运动服饰、球类运动、滑雪运动、户外用品及装备、少儿户外、自驾／房车／露营地等。此次展会将为中原运动及户外市场搭建一个崭新的专业贸易平台。



郑州运动及户外用品展



郑州国际会展中心

本届展会吸引了诸多品牌商参展，有115年历史的美国户外品牌Coleman（科勒曼），倡导居家般舒适户外体验的德国第一大户外用品品牌Jack Wolfskin(狼爪)，完美结合最佳功能性和最高舒适度的ARCTERYX(始祖鸟)，韩国户外品牌MONTPIC（梦匹克），澳洲著名滑雪眼镜品牌VIGHT(飞特)等等。各类优质的运动及户外用品品牌将汇集于2016郑州运动及户外用品展，向前来观展的经销商、代理商、行业专业人士等参观者，展示最新的产品、服务及最新的行业发展趋势。

除了产品展示，本届展会还设置了内容丰富的论坛活动，从亲子户外的行业趋势到户外救援体系的搭建，再到时下流行的水上运动、无人机运动发展的探讨，以及户外运动与青年发展的关系等，论坛主题涉及十分广泛。

展会现场，还将设置VR体验区、射箭体验区及无人机操控体验区，带领参观者在观展的同时，体验新科技以及新兴运动的魅力。

伴随本届展会，还将举办首届穿越机竞速大赛。此次竞速大赛，参赛选手阵容强大，他们中既有国家一级运动员、全国航空航天模型锦标赛冠亚军得主，有国内知名的无人机飞手，也有参加过30多个城市比赛的老选手。除穿越机竞速赛外，飞手们还将上演了精彩的南海之战双机编队飞行表演、双机编队花式表演、单机花式表演以及无人机穿越竞速表演，为现场观众带来一场速度与激情的视觉饕餮盛宴。

预祝2016郑州运动及户外用品展圆满成功！