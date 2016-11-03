您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

2016郑州运动及户外用品展即将开幕

2016年11月03日 18:18 编辑： 经理人网编辑
0

中原运动及户外用品市场掀开新篇章

郑州2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016郑州运动及户外用品展将于11月12-14日在郑州国际会展中心拉开帷幕，这是河南及周边邻近市场首个专注于运动及户外用品领域的专业展会。展品范围涵盖健身器材、智能运动设备、轮滑及滑板、运动服饰、球类运动、滑雪运动、户外用品及装备、少儿户外、自驾／房车／露营地等。此次展会将为中原运动及户外市场搭建一个崭新的专业贸易平台。

郑州运动及户外用品展
郑州运动及户外用品展

 

郑州国际会展中心
郑州国际会展中心

本届展会吸引了诸多品牌商参展，有115年历史的美国户外品牌Coleman（科勒曼），倡导居家般舒适户外体验的德国第一大户外用品品牌Jack Wolfskin(狼爪)，完美结合最佳功能性和最高舒适度的ARCTERYX(始祖鸟)，韩国户外品牌MONTPIC（梦匹克），澳洲著名滑雪眼镜品牌VIGHT(飞特)等等。各类优质的运动及户外用品品牌将汇集于2016郑州运动及户外用品展，向前来观展的经销商、代理商、行业专业人士等参观者，展示最新的产品、服务及最新的行业发展趋势。

除了产品展示，本届展会还设置了内容丰富的论坛活动，从亲子户外的行业趋势到户外救援体系的搭建，再到时下流行的水上运动、无人机运动发展的探讨，以及户外运动与青年发展的关系等，论坛主题涉及十分广泛。

展会现场，还将设置VR体验区、射箭体验区及无人机操控体验区，带领参观者在观展的同时，体验新科技以及新兴运动的魅力。

伴随本届展会，还将举办首届穿越机竞速大赛。此次竞速大赛，参赛选手阵容强大，他们中既有国家一级运动员、全国航空航天模型锦标赛冠亚军得主，有国内知名的无人机飞手，也有参加过30多个城市比赛的老选手。除穿越机竞速赛外，飞手们还将上演了精彩的南海之战双机编队飞行表演、双机编队花式表演、单机花式表演以及无人机穿越竞速表演，为现场观众带来一场速度与激情的视觉饕餮盛宴。

预祝2016郑州运动及户外用品展圆满成功！

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/30711.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号