2016彭博未来能源亚太峰会成功举办

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016年11月1日-2日，由彭博新能源财经（BNEF）、《商业周刊/中文版》、全球能源互联网发展合作组织，并与峰会战略合作伙伴一汽-大众奥迪一起呈现的2016彭博未来能源亚太峰会成功落下帷幕。70多名亚太地区行业、金融、及政坛最具影响力的领袖，500多名行业精英齐聚一堂，共同探讨亚洲能源行业未来。



2016彭博未来能源亚太峰会

全球能源正经历前所未有的变局。缘于人类对过度依赖化石能源的担忧，世界正转向清洁和经济的可再生能源。技术帮助可再生能源降低成本，克服瓶颈。虽然传统能源仍然占据全球76%的电力生产来源，但再保守的能源专家也无法忽视太阳能和风能的潜力，投资也亦步亦趋：全球可再生能源投资在过去几年中一路飙升，金融机构也愈加青睐绿色项目。

这个势头还将延续，在未来25年内，全球将有11.4万亿美元的投资用于建设全新的能源设施,而其中三分之二将投入到可再生能源领域。亚洲作为规模最大的发电设备市场,将继续成为促进全球能源产业发展的主要力量。

全球能源的未来取决于诸多因素，当下面临的问题首当其冲。国家电网副总经理王敏提出，当前世界能源发展面临着资源紧张、环境污染和气候变化三大挑战，全球能源加快转型、绿色、低碳、互联互通是能源转型的必由之路。而亚洲是全球经济发展潜力最大、能源需求最多、增长最快的地区。彭博新能源财经首席执行官乔恩·摩尔则指出，未来五年有5.5万亿美元资金将花费在亚太地区的新能源产业，是美国的三倍、欧洲的四倍，亚太地区举足轻重。必和必拓的副总裁菲奥纳·王尔德和荷兰皇家壳牌公司副总裁罗杰·邦兹都认为，由于经济增长的需求，未来的能源结构中，传统能源和新能源都将得到机会，但可再生能源将变得越来越重要。

而在亚洲的可再生能源进程中，中国自身的能源转型将扮演重要角色。关于这一转型，中电联专职副理事长王志轩提出三个要素之间的平衡：能源的安全和可持续供应、绿色发展、经济性。中国的发展，必须坚持大规模的资源优化配置和因地制宜在当地或者分布式发展。埃森哲全球副总裁大丁民丞则认为，如果将来中国能够很好的解决可再生能源系统接入以后的整个能源系统的效率问题，对于整个经济的发展或者整个地缘政治格局影响将十分巨大。

无论在中国或亚太地区，乃至全球可再生能源领域，合作和创新都是其中极重要的一环。光伏、风能和新能源汽车领域存在大量创新机会，而这些创新往往要依托行业间、国际间合作来实现。金风科技副总裁侯玉函认为，每一个企业要更加关注技术进步和管理的改善，而企业间共享未来技术研发重点和数据是解决问题的重要方式。

蔚来汽车联合创始人秦力洪提出，今天随着新一轮的能源革命的出现，汽车行业可能会发生相应的深刻变化，这个变化可能比很多人想象得来得快很多。

作为走在向新能源市场转型前沿的汽车企业代表，一汽-大众奥迪销售事业部副总经理于秋涛先生也表示，通过新能源实现“绿色、环保”的创新，是时代发展的大趋势，以“数字化、可持续、城市化”为核心的战略布局，能够全面优化未来交通出行的解决方案。而美国能源与交通创新中心的创始人安锋博士则认为，政府在创新中应扮演自己的角色，从监管角度帮助创新企业。

清洁替代，摆脱化石能源依赖的过程既是挑战，也是无限的机会， 2016彭博未来能源亚太峰会顺时御势，聚集能源界翘楚，共同分享世界能源发展趋势和亚太能源转型期的实践经验，为业界提供了一个充分交流、互相借鉴和跨界合作的平台，也为能源的未来提供前瞻之力。

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