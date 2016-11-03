“台湾珠宝首饰展览会”成功吸引6,963名买家 展会完美闭幕

台湾台北2016年11月3日电 /美通社/ -- “台湾珠宝首饰展览会”于10月21至24日在台北世贸一馆展出，来自13个国家183家参展商共同展出303个摊位，并成功吸引来自36个国家6,963名买家莅临，为本届展览会落下完美的句点。



开幕典礼



珠宝秀



人潮



展品

精彩活动回顾

开幕典礼由亚洲博闻公司台湾分公司总经理刘樱惠女士、台湾区珠宝工业同业公会理事长洪明丽女士及台北市金银珠宝商业同业公会理事长洪长庚先生与来自全台各县市银楼业代表一同为展览会揭开序幕。今年特别迎来监察院院长张博雅女士共同揭幕，更增添展会光彩 。

佳达珠宝于展览期间 举办 “旷世杰作 世纪雍容”顶级翡翠珠宝秀，开幕秀展出二十套作品，含括全世界最顶级的翡翠、红宝石、蓝宝石等令人叹 为 观止的珠宝臻品，总价值超过10亿台币。其中一套主石108克拉的翡翠蛋面套炼，特别邀请到艺人天心演艺，展现翡翠的贵气。场场爆满的珠宝秀活动， 在显示 买家的购买力，定位台湾 作为 高档翡翠的重镇。

“旷世杰作 世纪雍容”顶级翡翠珠宝秀，开幕秀展出二十套作品，含括全世界最顶级的翡翠、红宝石、蓝宝石等令人叹 观止的珠宝臻品，总价值超过10亿台币。其中一套主石108克拉的翡翠蛋面套炼，特别邀请到艺人天心演艺，展现翡翠的贵气。场场爆满的珠宝秀活动， 买家的购买力，定位台湾 高档翡翠的重镇。 由台湾区珠宝工业同业公会 举办的 “为振兴台湾珠宝之对政府建言座谈会”官员、立委汇聚，台下各县市珠宝业领袖踊跃提出意见，更显业者为提振市场环境的迫切性，官员与立委将针对业者所提出意见，进一步讨论做出有益业界的政策提案规划。

“为振兴台湾珠宝之对政府建言座谈会”官员、立委汇聚，台下各县市珠宝业领袖踊跃提出意见，更显业者为提振市场环境的迫切性，官员与立委将针对业者所提出意见，进一步讨论做出有益业界的政策提案规划。 ‘金工达人’竞赛得奖作品与金工演示，今年圆满完成第二届传承。进入决赛的达人中，年纪最轻仅19岁，师徒传承的金工技艺，在竞赛中脱颖而出，鼓舞年轻世代投入珠宝金工师的意愿，为产业界带来无形的帮助。

现场一连串研讨会“珠宝业的春天：电子商务大蓝海”、“最具发展潜力的彩色宝石市场”及“当代珠宝设计：东方意境 vs 西方理性思维”，生动活泼的讲演、充实的内容吸引了不少业者聆听，场场爆满，带动珠宝业新商机。

参观人数分析

一连四天的展期共有6,963名买家进场参观，他们分别来自36个国家，超过9,172人次进出展览场馆。

台湾的买家总计有6,127名，占总人数约百分之八十八。

来自海外共有836名买家，占总人数约百分之一十二。

除了台湾本地买家外，海外前三大买家分别为中国大陆、印度及日本。

“台湾珠宝首饰展览会”明年将于11月3-6日在台北世贸一馆举办，主办单位刘樱惠总经理说道：“今年展览会吸引更多具采购力的业内买家，此外，产官学界代表也出席此盛会，让我们深信 UBM 博闻公司为台湾珠宝业所打造的珠宝业交流平台，不论在活络市场、提升珠宝设计、金工技术传承能确实的达到效果。未来更寄望珠宝业界人士的持续支持，台湾珠宝业必能在国际市场占一席之地。”