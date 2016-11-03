金蝶步科智慧工厂解决方案亮相工博会

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 11月3日，金蝶国际软件集团与步科自动化股份有限公司在第18届中国国际工业博览会（上海）举行以“创造新经济的智能制造”为主题的智慧工厂解决方案发布会。这是自今年4月，德国汉诺威工博会上，“双K”（Kingdee金蝶与Kinco步科）智慧工厂解决方案首次亮相后，历时实践检验，面对中国市场的升级发布。

该智慧工厂解决方案的核心价值如下：

一、 超级透明的管理模式：打通人、系统、设备之间的关系，实现全局感知、日清日毕，让工厂更了解客户、并服务客户。

二、 超级柔性的生产模式：以细胞化生产单元进行灵活的重组生产，以小批量并行生产来提高速度，实现均衡生产的目标。

三、 超级智能的运营模式：具备对复杂需求的运算能力，能够根据自身需求调整计划，以满足复杂需求客户下对精益生产的要求。

在共享经济、社交应用、移动应用、全渠道营销等冲击下，金蝶与步科期望不仅能够帮助制造企业提升效率、降低成本、优化流程管控；更能通过软硬结合的解决方案，将中小制造企业从管理模式、生产模式、运营模式的禁锢中解放出来，让创客的每一个小批量、多品种的产品都实现制造和生产，从而激发制造业的创造力，重新定义智能制造。

步科自动化董事长唐咚先生表示，智慧工厂一定是建立在数据化基础上，设备的数据化和智能化更为重要。打造智能化小而美的云工厂，让每一个制造企业都可以在云端实现数据共享、实现高效协同、实现硬件也可以迭代生产，这是金蝶与步科联手的终极目标。

金蝶集团创始人徐少春先生表示，金蝶与步科在制造领域均有了多年的产品沉淀，而这一行业本身也孕育着极大的市场机会。管理模式的变革，最重要的因素还是人。而双方联手打造的智慧工厂解决方案，将帮助更多中国企业突破管理瓶颈，聚焦产品创新，从而激活制造行业内有创新意识的“新人类”。

该智慧工厂解决方案在过去半年已经在宁波、成都、福州、厦门、深圳等地的多家企业获得了实践认证。而步科旗下的示范工厂也通过此方案，在客户交期、制造成本、库存周转、资金占用、空间利用等多方面取得了显著效益。

关于金蝶

金蝶国际软件集团有限公司（“金蝶国际”或“金蝶”）始创于1993 年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），总部位于中国深圳。以“致良知，走正道、行王道”为核心价值观，金蝶致力成为最值得信赖的大数据服务公司，已为世界范围内超过600万家企业、政府等公共组织，提供管理软件产品、云服务及互联网金融等服务，用户数超过6000万。

作为亚太地区领先企业互联网供应商，金蝶在ERP、财务共享、人力资源管理、行业解决方案等领域走在行业前列，并连续12年稳居中小企业ERP市场第一；金蝶系的多款产品， ERP、云ERP及多个行业和领域中均位居前列，包括云之家（移动办公）、金蝶医疗（移动互联网医院）、快递100等均是中国市场首选品牌，金蝶中间件亦是民族软件位居全球前列的典范。

关于步科

步科自动化专注于自动化标准产品、智能硬件产品的研发、生产、销售和技术服务，被认定为国家高新技术企业。公司成立于1996年，依托工业人机界面HMI、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器PLC、低压变频器等标准自动化产品深入行业，为全球工业自动化设备制造商提供整体解决方案。2015年步科发布了针对中小企业打造的小批量高效智能制造解决方案，推出现场智能终端、智能电子看板、智能立体仓库等产品，同年荣获“2015中国制造业年度创新企业”奖项。2016年，新增智能移动物流车、SMD智能电子货架、智能AGV、智能提升机等智能硬件产品，并在汉诺威工业博览会面向全球制造业发布了最新的智能制造解决方案。步科智慧工厂解决方案“硬件+软件，服务到底，帮助客户造就成功的小而美的智慧工厂”。

步科以“帮助更多的人产生创意，帮助更多的创意变成产品”为愿景，“以自动化与智能化的产品和解决方案，帮助更多客户造就成功的小而美的智慧工厂”为使命，是帮助员工尽可能发挥创造潜能的平台，是帮助客户的创新经营取得成功的伙伴。我们以创新的思维，实干的精神开发产品经营业务，坚持理想，期待人类的创造力能让世界更美丽。