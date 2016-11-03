香港初创公司针对亚洲人首创突破性糖尿病基因检测服务

累积20年临床数据验证准确追踪患病可能性

香港2016年11月3日电 /美通社/ -- 科学家估计至2040年全世界糖尿病患者高达六亿，每10人便有一人患病，而亚洲人更是高危一族。目前，全球60%的糖尿病人口为亚洲人。糖尿病初期病征并不明显，遗传因素亦是导致患病成因之一，即使平日身体健康的你，也有可能是高风险一群而不自知。然而糖尿病不但能预防，更能逆转，愈早发现治疗效果愈佳。香港科技园公司生物科技创业培育计划成员基琳健康有限公司（GemVCare）成功转移大学科研成果，在累积超过20年亚洲人临床研究数据的基础上，研发针对预防糖尿病及其个性化服务的基因检测和管理方案。检测服务将在11月份正式推出市场，单在香港，预期潜在用户达200至300万人，而该技术已被引证适用于亚洲人，若加以推广，可惠及的全球人数或以亿计。

亚洲人拥高风险基因 并发症祸全身

GemVCare 董事及公司主席陈重娥教授认为，要预防糖尿病这个沉默杀手，首要是提升对这个疾病的意识。她在香港从事糖尿病研究多年，亲眼目睹不少因糖尿病导致并发症的病例，令她体会尤深：“因糖尿病引发的肾病、心脏病和眼睛病变屡见不鲜，甚至只有二十出头的年轻患者，因糖尿病而导致失明，翻查家族病患历史，原来她姐姐也在二十多岁时确诊糖尿病，而这些情况在西方人中较不常见，促使我着力研究针对亚洲人的糖尿病预防方法。”

陈教授现为香港中文大学内科及药物治疗学系讲座教授，自九十年代已于中文大学从事科研，观察到糖尿病的遗传性特征，此外，她发现年龄增长、吸烟及肥胖等因素亦会导致糖尿病，因此，便与威尔斯亲王医院的医疗团队成立了香港糖尿病资料统计中心，希望利用临床资料，建立针对亚洲人的资料库，协助医生及病人对自我护理及早期治疗作出最佳的决定。

掌握逾20年大数据 研发快捷准确基因检测

二十年来，团队在病人及其家属的同意下，收集超过二万个亚洲人的基因资料进行研究，希望能了解糖尿病及其并发症的成因及影响。由于糖尿病是一种普遍的慢性病，成因复杂，医学界过往都未能准确地推算患病风险。陈教授率领的科研小组，首先发现亚洲人独有的糖尿病基因标记，这个突破性的发现在中国及美国都取得了专利，有助识别和预测高风险的糖尿病患者。得到创新科技署的资助及中文大学研究及知识转移服务处 (Office of Research and Knowledge Transfer Services) 的协助下成功将科研成果转化为测试服务，并于2014年正式成立 GemVCare。

陈教授感谢不同团体对研发项目的拨款和捐助，历年金额达4亿港元，期间香港的科研人员训练了超过100名人员协助建立基因资料库的工作。此外，来自不同领域专家为研究作出贡献，当中包括精算学、基因学、行为学和生物资讯学等，她表示：“我们对每个病例进行精细侦查，建立起20年的临床研究数据基础，通过先进演算科学了解数据之间的关系，开发出快捷而准确基因检测技术。”

GemVCare 提供两种不同检测服务，包括为健康人士预测患上糖尿病的风险，及为已患上糖尿病的人士预测患上并发症的风险。此等检测服务已于过去数月在一些诊所试用，11月份开始正式推出市场，任何人都可以付出相宜价钱便得知自己患上糖尿病的风险指数。陈教授表示，亚洲地区已发展成高危社会，容易养成高危习惯，因此更需要认清自己是否拥有高危一族：“以香港人口为例，30%人出现过重、高血压或血脂过高；每4个家庭中就有1个家庭拥有糖尿病的成员；一成人有吸烟习惯；一成小童出现肥胖；每8个孕妇中便有1名患有妊娠糖尿病，他们都是检测服务的潜在用户。”

配合流动应用程式 自己健康自己救

“一般来说，每10人便有一人有机会患上糖尿病，而随着年龄增长，患病的机率会提高，在55岁的人口中，平均每5人就有1人有机会患病。除了遗传基因和年龄外，吸烟及肥胖都是相互导致糖尿病的环境因素。因此，只要能够改善生活习惯，拥抱健康生活，就可以在人生关键阶段，延迟或预防糖尿病出现，即使已患有糖尿病，亦可延缓并发症的机会。”陈教授续说。

GemVCare 相信健康应该掌握在每个人手中，因此首次推出配合测试的流动应用程式，通过这项检测及应用程式授予测试者去管理自己的健康，从而减低患上糖尿病或并发症的机会。

香港科技园公司首席商务总监杨孟璋先生表示：“自从2014年香港政府创新科技署推出大学科技初创企业资助计划 (TSSSU) 后，香港科技园公司便积极协助本地大学研究项目商品化，GemVCare 科研团队在糖尿病研究上的崭新突破，能够帮助公众在保护他们及家人的健康上作出明智的决定，为社会及经济带来裨益。香港科技园公司欢迎 GemVCare 加入创业培育计划，通过我们提供全面的支援服务，将科研成果发扬光大。”