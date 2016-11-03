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金卫医疗与PAGAC订立和解协议

2016年11月03日 21:14 编辑： 经理人网编辑
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为集团带来7,000万美元收益

香港2016年11月3日电 /美通社/ -- 中国领先的综合医疗企业，金卫医疗集团有限公司（香港联交所股份代号：00801、台湾证券交易所股份代号：910801）（「金卫医疗」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」）宣布公司之全资附属公司 GM Investment Company Limited （「GM Investment」）与 PAG Asia I LP 及其受让人 PAGAC Fortress Holding I Limited（「PAGAC」）及 Fortress Group Limited（「Fortress」）订立一项有条件和解协议。

根据和解协议，GM Investment 自 Fortress 取得完全授权，向三胞集团有限公司（「三胞」）收取一笔未付款项，金额约为2.5亿美元。据此，GM Investment 同意支付予 PAGAC 和解金额1.8亿美元，作为 GM Investment 对 PAGAC 所提申索之全部和最终和解。是次和解协议的生效将取决于股东批准（「生效日期」）。GM Investment 将分三期支付和解金额：首期付款7,000万美元，将于生效日期后5个营业日内支付；第二及第三期分别付款5,500万美元，将于生效日期后九个月内及十八个月内支付。支付和解金额后，GM Investment 将获 PAGAC 解除及免除所有申索，并预计为集团带来约7,000万美元收益。

和解协议详情，公司将根据香港联合交易所有限公司之相关上市公司规定予以公布并上载至公司网站如下：http://www.goldenmeditech.com/big5/ir/announcements.php

关于金卫医疗集团有限公司香港联交所股份代号: 00801、台湾证券交易所股份代号: 910801

金卫医疗 (www.goldenmeditech.com) 为中国领先的综合医疗事业集团，为推动行业发展的先行者。在过去几年中，凭借积极创新、进取的精神以及把握医疗市场先机的能力，金卫医疗在医疗设备和医疗服务领域内的脐带血干细胞储存及医院管理业务均取得领导性地位。金卫医疗将继续实践其使命，通过有机增长和战略扩张保持其中国领先医疗集团之地位。

关于三胞集团有限公司

三胞为江苏知名民营企业，其总资产和年销售总额目前均已突破1,000亿元人民币，并连续十三年入围「中国企业500强」，旗下有宏图高科 (600122.SH)、南京新百 (600682.SH)、万威国际 (00167.HK) 等多家上市公司。

关于 PAGAC Fortress Group Limited

PAGAC 为一个投资零售、医药、汽车服务、财务服务及传媒/娱乐行业之封闭式基金，亦为 Fortress 之控股股东。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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