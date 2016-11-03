赵薇第二尊蜡像入驻重庆杜莎 素颜量身尽显自然魅力

重庆2016年11月3日电 /美通社/ -- 近日，重庆杜莎夫人蜡像馆公开了一组赵薇为其蜡像量身的照片。早在2006年全球第六座杜莎夫人蜡像馆 -- 上海杜莎夫人蜡像馆开业时，赵薇便作为首批被选中的中国巨星之一入驻“上海杜莎夫人蜡像馆”。此次，赵薇的第二尊蜡像即将入驻重庆杜莎夫人蜡像馆，赵薇在量身过程中不施粉黛却依旧光彩照人，由内而外散发出的自信和优雅尽显女神自然魅力，其全新造型蜡像也即将跟山城市民见面。



赵薇第二尊蜡像入驻重庆杜莎 素颜量身尽显自然魅力

作为享誉世界的蜡像馆品牌，杜莎夫人蜡像馆拥有两百多年历史的沉淀，具备全球顶尖的蜡像制作工艺和水准。为追求极致逼真的效果，杜莎夫人蜡像馆专业量身团队专门为赵薇进行了繁复而细致的量身程序。从创意形象报告到全身各细节部位的测量拍摄，总计进行了多达200多个数据的收集和色彩配对，拍摄了约180张照片，耗时近4个小时。赵薇标志性的大眼睛明亮清澈，温柔而坚定的眼神充满力量；量身团队为完美再现其神采，前后精心进行了多次选择和比对。测量完毕后，制作团队将回到英国伦敦的百年工坊，经过制陶像、石膏模、注蜡、精细雕刻、头发植入、细部着色和身形塑造等一系列手工流程，蜡像才能最终达到呈现在观众面前的标准，整个过程持续8-12周之久。



赵薇第二尊蜡像入驻重庆杜莎 素颜量身尽显自然魅力

杜莎夫人蜡像馆对入驻的名人选择一向坚守严格的筛选标准，被选择的名人不仅在各自领域拥有杰出成就，还广受认可和喜爱，为大众树立卓越榜样。因“小燕子”而广为人知的赵薇，近20年来在荧屏上为观众塑造了无数经典角色，是曾获得华表奖、百花奖、金像奖等权威奖项的“六料影后”。如今的赵薇不仅是杰出的艺人代表，更兼有女导演、酒庄庄主等多重身份，在各个领域都取得了斐然成绩。2010年，随着可爱女儿“小四月”的诞生，赵薇也晋升为人母，如今拥有一个幸福美满的家庭。在完美兼顾事业和家庭的同时，赵薇也积极承担起社会责任，投身多项公益活动，2004年与家乡安徽芜湖教育局共同创建“赵薇奖学助学教育基金”，2014年创建“V爱白血病专项基金”，对社会极具影响力，成功树立了现代女性的榜样。

在量身现场的赵薇身着低调的黑色套装，亲切优雅的举止让人如沐春风。她既有贤妻良母的温柔与悠然，驾驭事业的坚强与自信，突破自我的勇气与坚定­；也不失当年“国民少女”的灵动美好气质。重庆杜莎夫人蜡像馆非常期待此次赵薇蜡像的进驻，并希望通过还原这位现代女性典范的完美形象为大众传递积极能量。



赵薇第二尊蜡像入驻重庆杜莎 素颜量身尽显自然魅力

重庆杜莎夫人蜡像馆已于9月10日在重庆南滨路长嘉汇购物公园正式对外开放，其始终致力于打造家庭娱乐短途游新方式，不仅能让游客们更为真切地感受到明星魅力，还能提供精彩无比的视听效果及新奇有趣的互动体验。目前，重庆杜莎夫人蜡像馆门票正在其官网和官方微信平台热销，更有多重购票优惠让顾客畅享精彩。