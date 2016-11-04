气候变化监测的新里程碑：欧洲中期天气预报中心推出ERA5预览版

英格兰雷丁2016年11月4日电 /美通社/ -- 《巴黎协定》(Paris Agreement)发布一年之后，欧洲中期天气预报中心(ECMWF)推出了其迄今为止最强大的全球气候监测工具ERA5。

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ERA5首批两个月数据的发布标志着ECMWF气候再分析实现了一个重要里程碑。

由欧盟资助、ECMWF运营的哥白尼气候变化服务(Copernicus Climate Change Service)打造，最新的ERA系列工具在其前身的基础上实现了升级，具体表现在：

提供更高的空间分辨率

提供大气变量的每小时估值

提供一致的不确定性表示方法

使用更多的卫星观测

可访问所有输入观测

全球气候再分析为了解和监测气候变化过程与预告未来气候变化状况提供了重要资源。再分析将过去和现在的气象观测信息与现代预测模型相结合，采用最初为数值天气预报开发的数据同化技术。

ERA5对最近的气候提供了一种新的数值描述，包含对不同海拔地区的空气温度、压力和风力等大气参数以及降雨、土壤含水量和海浪高度等地表参数的估值。

ECMWF哥白尼气候变化服务负责人Jean-Noël Thépaut表示：“通过更好地使用观测数据，改进的物理过程描述与显著提高的空间和时间分辨率，ERA5为研究、教育和商业应用创造了监测气候变化的新全球数据集。用户将首次在水平分辨率为31公里、从地表开始137层——气压逐层降低，最低降至1帕（距离约为80公里）的情况下获取大气变量的每小时估算数据。”

ERA5的另一个创新之处在于它将为所有参数和层级创造一个共计10个成员集合的气候重建模型。这个新功能以ECMWF开发的数据同化集合(EDA)系统为基础，该系统明确解释了观测和预测模型中的错误。用户将能获取数据，使他们能够在不同时间和地点评估他们分析各种参数时应有的信心。

ERA5是ECMWF全球气候大气再分析的第五代工具。ECMWF气候再分析始于20世纪80年代创造的FGGE再分析，以及后来的ERA-15、ERA-40和最近的ERA-Interim。

作为从ERA-Interim向ERA5过渡的第一步，现已推出ERA5两个月数据集，支持用户调整他们的系统来替换ERA-Interim。此次发布是一次重要的里程碑：标志着一个两年期旅程的开始，将逐步支持使用户回顾过去40年的天气。

所有ERA5数据产品均开放获取，并可免费下载。他们存储在ECMWF的气象资料归档和检索系统(MARS)中，并且通过ECMWF Web API面向公众推出。

编者注：

所有ERA5数据产品均开放获取并可免费下载，将包括每隔3个小时在水平分辨率为62公里的情况下为每个参数提供的不确定性相关信息。与ERA-Interim相比，如百米风速等许多新参数将作为数据输出的一部分获得。用户还将获得包含所有输入监测的数据库以及有关用法的详细信息。总体上说，整个ERA5将产生大约5千兆字节的数据。请注意，今天发布的ERA5预览数据都是临时的，在最终发布的ERA5数据中可能被替换。

有关ERA5的更多详情，请访问：https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis

欧洲中期天气预报中心(ECMWF)是一个政府间机构，致力于开发和提供全球气候预测信息。它由34个成员与合作国提供支持。

ECMWF代表欧盟委员会运营哥白尼大气监测服务(Copernicus Atmosphere Monitoring Service)和哥白尼气候变化服务，并且协助哥白尼应急管理服务(Copernicus Emergency Management Service)的运营。

欧洲各地学术与环境机构，包括国家气象服务机构，在推动哥白尼计划取得成功方面发挥了不可或缺的作用。