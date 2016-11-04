HubOne在澳大利亚加入Verizon合作伙伴项目

悉尼2016年11月4日电 /美通社/ -- 全球首批云系统集成商之一HubOne已经被纳入Verizon合作伙伴项目。HubOne将为其澳大利亚客户提供Verizon的网络、安全和云服务。

HubOne首席执行官Nick Beaugeard表示：“我们的中小企业客户正面临数字转型。作为Verizon合作伙伴项目成员，我们现在能够获得业内公认的优秀网络、安全和云技术，而这些技术能够为这一转型提供支持。此外，这也能进一步验证我们服务澳大利亚市场的态度。”

Verizon合作伙伴项目为系统集成商、增值经销商、代理商以及解决方案供应商提供定制的地区与国家机会，加快解决方案的提供与采用，满足中等企业需求。此外，该项目具有简单、分层的利益结构，使合作伙伴能够灵活确定承诺水平，并且包括简单易用的工具和明确一致的参与过程。

Verizon澳大利亚、新西兰及印度董事总经理Robert Le Busque说：“如今对技术转型的需求至关重要，这一点在中小企业领域尤为明显，而像HubOne这样的渠道合作伙伴，将在确保澳大利亚未来企业能在不断变化的市场形势下具有竞争力这上面发挥日益突出的核心作用。”

Verizon还为其产品与解决方案提供广泛的培训和认证课程。合作伙伴项目的成员可以基于成员级别，使用从合作营销材料到市场开发基金和联合活动参与的丰富营销资源和支持。

Verizon企业解决方案创造了全球联系，可带动增长、推动业务创新和社会向前发展。通过在该公司安全的移动、云、战略网络和先进通信平台上提供针对具体行业的解决方案与全系列全球批发产品，Verizon企业解决方案有助于在世界各地打开新的创新、投资和业务转型机遇。

HubOne简介

HubOne总部位于悉尼，在澳大利亚东海岸和新西兰设有办事处，为大洋洲的专业服务组织提供创新和领先的云计算解决方案。该公司开发了与微软云平台相集成的获奖OnePractice ™文件管理解决方案，并且通过一个合作伙伴网络提供这款解决方案。

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ)总部位于纽约，拥有多元化的员工162,000名，2015年创造了近1320亿美元营收。Verizon运营着美国最值得信赖的无线网络，在全美范围内拥有1.137亿无线零售连接用户。该公司还通过移动宽带和美国主要的全光纤网络提供通信和娱乐服务，并为世界各地客户提供完整的商业解决方案。

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