Linxens收购Smartrac的安全ID与交易部门

巴黎2016年11月4日电 /美通社/ --

收购标志着 Linxens的发展迈出具有转变意义的一步

多样化其 RFID天线和嵌体产品系列

新集团年营收将超过5亿欧元，全球员工超过3,500人

致力于设计和制造智能卡微连接器的全球领导者LINXENS今天宣布，该公司已经收购SMARTRAC的安全ID与交易部门，后者是RFID（射频识别）嵌体和天线开发与生产领域的全球领导者。交易预计于今年底完成。

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获得SMARTRAC安全ID与交易部门的技术专长与构想以后，Linxens将能够巩固其作为接触和非接触式智能卡连接解决方案领导者的地位，这些解决方案涉及支付、电子政务、电信、交通、忠诚度和门禁等关键业务部门。

凭借在中国、法国、德国、新加坡、泰国和美国的业务机构，这项收购将进一步扩大Linxens的全球版图。合并后的公司将把创新技能主要用在共享项目上，以加快新产品开发。新公司年营收预计将超过5亿欧元，有助推动继续创新和扩张。

不断增长的市场机遇

非接触式解决方案正变得越来越普遍。Smartrac的安全ID与交易部门为五类关键应用提供RFID组件，分别为：政府下发的证件（电子身份证、电子护照、电子驾驶证等）、支付、交通、忠诚度和门禁系统。

随着对安全的重视度提高，政府机构正在转向使用电子文档，使用非接触式接口的越来越多。结果就是对电子文档中用到的天线和嵌体的需求越来越高。现在电子护照已经很常见，所以现在的重点正日益转向电子身份卡和电子驾驶证，尤其是在新兴经济体。

非接触式解决方案也广泛应用于交通运输、忠诚度和门禁系统，所有这些都不断产生极大的增长潜力：非接触式门禁卡市场预计在2015至2019年之间将增长5%以上。

随着EMV支付卡标准的全球推出正在稳步进行，现在焦点正转向现有EMV卡的升级，以便包含非接触（近距离无线通信）功能。这种转变几年前开始于欧盟和中国，现在正在美国、拉丁美洲和亚太地区进行。银行市场对于这种技术的需求预计在未来五年将取得9%的年同比增长。

Linxens首席执行官Christophe Duverne评论说：

“我们希望通过我们创新的产品和解决方案组合成为首选的接触和非接触式系统安全智能卡连接解决方案一站式提供商。我们双方都是所在领域的创新领导者，因此将我们的创新能力合并将使我们能够展望安全智能卡连接技术的未来，为客户提供同类最佳的产品。”

“在本地拥有业务部门对我们的客户非常有好处。凭借更加全球化的业务版图，我们能够更好地响应市场需求变化，根据具体的本地市场需求，进一步增进对客户需求的了解。”