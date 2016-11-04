中日首次携手举办亚洲最大艺术品拍卖行在线拍卖会

东京2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月12日，全亚洲最大的艺术品拍卖行之一、日本的每日拍卖行 (MAINICHI AUCTION) 将在东京台场举办“绘画-版画-雕塑”艺术品大型拍卖会。此次拍卖会共将云集日本以及世界著名艺术家、画家所创作的油画、浮世绘、日本画、挂轴、素描、版画、动画片原画、挂毯、立体作品、雕塑、插画本等358件艺术品。来自中国的艺术品爱好者不仅可以首次通过全球古董艺术品在线拍卖平台 -- 易拍全球网站跨越国界参与每日拍卖行的拍卖会，而且在成功网上注册“海外代拍”服务后可以足不出户拍得海外艺术精品。从11月10日到12日中午，每日拍卖行也将连续三天举办拍品预展会。

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本次“绘画-版画-雕塑”

波普艺术

罗伊·利希滕斯坦

安迪·沃霍尔

，而且

赵无极的作品

、

平山郁夫

草间弥生

拍卖会的最大亮点，是汇集了的代表艺术家的大量作品。数量之多，堪称美术展览会级别每件作品都具有极高的升值潜力。此外，华裔法国画家日本代表艺术家的作品也备受关注。



60 月光富士山 - 平山 郁夫 HIRAYAMA, Ikuo, 52.7×72.4cm(20号), 150,000～200,000美元



254 风 (1988年) - 草间 弥生 KUSAMA, Yayoi, 41×31.8cm(F6号), 70,000～100,000美元

每日拍卖行绘画课隅谷课长介绍说，每日拍卖行的拍卖会早就深受中国艺术品爱好者的关注：“三、四年前，陈逸飞的油画作品《初秋》以270万元人民币被一位来自中国的人士拍到。后来，不到一个月的时间，这幅《初秋》在广州的拍卖会上以高出320万人民币的价格再次成交易手。”



255 Illuminations(插画本) - 赵无极ZAO, Wou-ki, 7,000～10,000美元

隅谷课长又表示，专程前往海外参加竞拍，需要投入大量时间和费用。但是通过在线拍卖平台跨境竞拍，即使空手而归也不用担心安排衣食住行的支出，特别是还可以省去办理签证、影响工作和日程生活等烦恼。“以往参加拍卖，一般要来到拍卖现场，正巧在日本的话，可以前往观摩，零距离接触、欣赏世界级大师价值高达几百万人民币的名作。但是这次，中国艺术品爱好者则可以通过易拍全球主页上的每日拍卖行页面浏览拍卖品。如果有感兴趣的拍卖品，在注册只有高级会员才可以享用的海外代拍服务并通过审核后，就可以在网上输入自己的信息和竞拍价格，参与拍卖。”



289 I Love Liberty (1982年) - 罗伊・利希滕斯坦 LICHTENSTEIN, Roy, 82.3×53.6cm, 25,000～35,000美元

最后，隅谷课长提醒参与网上竞拍的艺术品的爱好者务必要在11月11日北京时间下午1点之前完成注册海外代拍服务和包括竞拍价格在内的全部信息，并在成交后能够按照规定迅速办理相关手续。