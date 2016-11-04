天星资本的风控创新：理念先行 体系制胜

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 风险管理能力是一家投资机构的核心能力之一。要投资高成长型企业，风险控制尤为关键。目前新三板挂牌企业已超过9,000家，聚集了众多创新型、创业型、成长型企业，市场提供的机遇和风险并存，如何筛选到优质标的，考验一家机构的投资能力，也考验风控能力。

10月29日，天星资本内部召开由公司董事长、投决会委员、投资部合伙人、各部门总监以及研究所、风控部、投后管理部等团队参加的投资策略会。本次策略会上，研究所及投决会委员分别就先进制造、信息技术、文化传媒、消费升级、医药医疗、节能环保几大行业投资策略展开讨论，并听取风控部汇报第三季度风控报告，对加强风控制度建设进行重点讨论。

天星资本创始合伙人、执行总裁蔡志明博士详细介绍了天星资本的风控理念和流程等。

针对天星资本投资的风控理念，蔡志明博士表示，“天星资本一直坚持价值投资的本源，我们的风控理念同样源于对投资价值和投资风险的科学评估和审慎把控。结合高成长性企业的特点，天星资本在实践中建立了紧密贴合业务的多维度风险评估体系，制定了定性定量相结合的综合风险评价标准。”

蔡博士系统地讲道企业风险划分的六个维度，分别是：①行业风险整体衡量是否具备企业成长的空间和基础；②行业地位和竞争力评估企业能否维持或逐步取得竞争优势；③业务和经营风险通过客户、供应商、团队等，综合评估企业能否持续稳定经营；④盈利能力和成长性风险关注于核心投资价值来源能否可靠实现；⑤财务风险审慎评估企业财务数据是否真实反映，企业是否具有经营能力并健康发展；⑥法律风险和公司治理风险建立负面清单，坚持底线思维等。

天星资本通过对每一类风险进行分类计量，分级评价，考虑风险源的关联和叠加，得出科学的风险评估结果，为投资决策提供坚实基础。“当然，天星资本的风控不是孤立存在的，而是一个系统性工程，从横向上覆盖前、中、后台职能，从纵向上覆盖事前、事中、事后阶段，从体系上对投资风险的把控起到合力，同时实现投资的严谨高效并重。”蔡志明补充道。

天星资本建立了三级分控体系，从项目筛选、立项、尽调，到风控，再到投决会，各级高效衔接，层层筛选，每个项目审慎论证，优中选优。

蔡志明认为，天星的风控还在于“体系制胜”，除了三级风控体系，还有分层分类管理和全程风控管控。

“所谓‘分层分类管理’是指，根据股权投资项目在不同阶段的风险特征，有针对性地进行风险识别和评估，通过风险特征指导尽职调查工作，真正做到风控和效率同时兼顾。”

而“全程风险管控”则是以投资业务的起点为例，天星资本的投资策略以研究为基础，天星研究所从宏观经济、市场制度、行业发展等方面全方位为投资工作提供专业支撑，从源头上把控投资风险，投资团队在研究的支撑下能够进一步聚焦于具有发展潜力的细分领域，项目立项定位精确，效率进一步提升。

蔡志明指出，“公司整体的投资决策、实施、退出，都具有风险动态监控，实时反馈的特点，全程风险管控是天星资本风险管理一直以来贯彻的核心。”

有了明确的风控理念和风控管理体系，那么天星的风控团队又怎么样呢？

蔡博士强调，天星资本高度重视风控团队建设，风控人员学科背景完备，实战经验丰富，具有专业突出、全面互补的特点。“我们的主要团队成员具有多年财务、法律、投资、风险管理从业经验，多数具有注册会计师、律师资格等，专业能力强，执业经验丰富。”

新三板是服务于创业创新企业的市场，也是一个快速发展、日新月异的市场，各投资机构处在一个创新的市场中，应继续坚守价值投资本质，科学管控投资风险，顺应发展创新机制，伴随着新三板不断前进。