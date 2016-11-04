三次迭代换一次蜕变 解读浪潮数字化转型之路

上海2016年11月4日电 /美通社/ -- 近日，由非著名科技媒体人申耀创办的微信公众号“申耀的科技观察（微信号：shenyao）”发表文章“三次迭代换一次蜕变 解读浪潮数字化转型之路”，深入剖析浪潮集团在数字化转型之路上的探索与成绩，如下是文章全文。

硅谷精神教父、科技商业预言家凯文·凯利在《未来20年商业趋势与中国机遇》演讲中说：“你看那边是互联网+，我们知道要走到那边去，但是要摆脱我们现在的模式，要走到另一座山峰上去，这是一个漫长又复杂的过程。虽然看起来很近，但不应该被误以为是短的距离。”

是的，随着移动终端大量的出现，互联网技术的普及和成本的不断降低，云计算和大数据技术的大行其道。共同促进了互联网化、社交化和企业数字化转型的产生和繁荣。

但是，这个过程对大部分中国的传统企业而言，显然是不能一蹴而就的。所以，在通往数字化转型的路上，他们也急需转型的规划，以及方向的引导者。

作为长期参与国内信息化建设的企业，浪潮一直在扮演这样的角色。尤其是最近三年，浪潮在数字化转型之路上不断积极探索，让理念、技术实现了三次进化和迭代，并最终让企业的数字化转型，蜕变上升为建设“智慧企业”的核心目标。

由此可见，中国企业的数字化转型之路，是一场科技创新的长跑，更是价值重构的马拉松。正如浪潮集团执行总裁王兴山所言，数字经济时代已经来临，数据成为企业核心资产，企业数字化转型成为必然趋势。而在这个过程中，浪潮始终站在时代的转型前沿，成为名副其实的、引领中国企业数字化转型的“风向标”和“赋能者”。

迭代关键词之一：大数据

2014年，浪潮提出“大数据重构企业智慧”的观点，认为大数据作为实现新 IT 与企业管理创新融合的关键技术，是重构企业智慧的灵魂。

这一年，大数据的概念其实刚刚兴起，而浪潮则把大数据的作用，提升到了企业信息化建设中“缺一不可”的高度。当时，王兴山就旗帜鲜明的提出，新IT时代的企业信息化的典型特征是以数据重构商业模式、服务与产品、经营理念。

确实如此，作为驱动新一轮技术革命的关键力量，大数据可以帮助企业快速地感知市场，推动业务从供给驱动转变为市场驱动、个性化订单驱动，进而重构企业智慧，平台型的大数据战略为企业不同部门间实现信息共享、信息系统集成提供了有利支撑。

王兴山强调，大数据重构企业智慧需要新的思维、工具、方法作为支撑。为此，浪潮提出企业在这一阶段，应该重视数据采集、数据整合、商业分析的能力，以此解决企业信息孤岛、门户集成、应用集成、流程整合等问题，让数据更加可视。与此同时，浪潮在关注软硬一体、大数据等新一代先进技术的同时，也积极研究和探索管理会计、财务共享服务中心等的变革。

回头来看，如今大数据已经成为了企业关注的焦点，这无疑反映了浪潮对市场变化趋势深入洞察。不难看出，大数据不同于过往的信息化，它是一项新的业务驱动力，而浪潮以其前瞻性和判断力，把大数据的价值传递给了市场和行业，无疑促进了大数据在中国的进一步落地生根。

迭代关键词之二：互联网+

今天，我们回顾2015年中国科技行业，或者说中国经济最大的推动力，那一定是“互联网+”。如今，“互联网+”已经不再是一种口号，而实实在在地成为企业竞争实力的一种标志，传统企业不得不加速互联网化，以期在新竞争格局中获得一席之地。

为此，2015年浪潮面向大数据时代的“互联网+”与“中国制造2025”，明确提出“互联、精细、智能”的智慧企业转型路径。

具体来说，对外要互联互通，通过互联，企业可以广泛连接相关方，优化业务模式，提高协作水平；在企业内部则要继续抓精细管理，将互联网、物联网、大数据等技术广泛融入企业精细化管理过程，打造核心能力；智能则体现为以大数据为支撑，通过智能分析、智能决策、智能供应链、智能物流、智能设备、智能制造等手段构建智慧的企业。

这一年浪潮的重点，首先是促进“互联网+企业”的落地，并从“互联网+行业”、“互联网+领域”两个维度推动，使企业成为一个互联、精细、智能的组织。并围绕绕企业核心业务的ERP云化转型策略，以及基于SCB(战略性客户)+CCD(客户协同研发)的产品创新模式，得到了众多大中型客户的高度认可。

其次，面对“中国制造2025”的机遇，浪潮的目标则是帮助企业构建以“智能”为核心的生产和供应链业务运营保障系统。为此，浪潮成立智能制造工程技术中心；联合20多家机构发起的“中国智能制造信息化推进联盟”等等。

回头来看，这一年“互联网+”对各行各业都影响巨大，而浪潮无疑经受住了“互联网+”大潮的洗礼与考验，并凭借对本土行业企业用户需求的理解与把握，以及对整体市场发展趋势的敏锐嗅觉与深刻洞察，找寻到了属于自身的发展路线，也再次引领了中国企业“互联网+”的转型方向和落地路径。

迭代关键词之三：数字化转型

中国的数字化转型，其实也是同互联网+的发展同步的。麦肯锡在《中国的数字化转型》报告中就提到，中国信息经济开始全面发展，中国的数字化转型，正通过产业互联网化的形式，迅速从互联网产业向各行各业发展。而“互联网+”就如同一剂催化剂，让数字化转型的速度变得更快。

与此同时，今年的政府工作报告也提出，目前中国发展正处于一个关键时期，必须培育壮大新动能，加快发展新经济。要推动新技术、新产业、新业态加快成长，运用信息网络等现代技术，改造提升传统动能，打造动力强劲的新引擎。可以说，“新经济”正是中国经济数字化转型升级的外化表现。

基于此，今年浪潮顺应如何深化“互联网+”的趋势，不断继承创新，转型升级，再次提出了“数字化转型，成就智慧企业”的观点。

为此，今年7月19日，浪潮正式推出企业“数字化罗盘”，发布了企业数字化转型战略；8月17日，浪潮又宣布和上海国家会计学院签署战略合作协议，希望为“互联网+”下财务管理支撑数字化转型提供最佳的解决方案。

由此可见，“互联网+”及其承载的技术和思想，正在推动着企业生产方式和生产关系的深刻变革，企业要实现数字化转型，建设信息化的3.0时代，互联网+管理会计是核心驱动力，这也正是浪潮数字化转型战略的商业逻辑。

对此，王兴山认为，在新一代信息技术以及“互联网+”、大数据等国家战略推动下，企业信息化建设进入3.0时代。数字化转型将重新定义企业管理，对传统企业而言，数字化转型涉及从根本上对战略、运营和技术进行彻底改造。

他强调，企业数字化转型的关键在于组织变革与管控模式转型、制造模式与业务模式创新、以及基于大数据的智能分析、智能决策。最终实现颠覆式创新、全渠道多接触点的客户体验和运营数字化、智能化的目标，而这最终将推动“智慧企业”的实现。

不难看出，从大数据到互联网+，从互联网+到数字化转型，这是一个不断迭代和进化的过程，对社会而言，数字化转型的结果就是数据社会化；而企业数字化转型的成果，对应的就是智慧企业，这不仅意味着企业的竞争力，更是一个国家的竞争力。

总结全文，从最初的企业智慧到如今的智慧企业理念的提出，这是浪潮对中国市场发展长期研究的结果，更是商业思维和商业模式的全面升华，是它在数字化转型之路上的结晶，也是浪潮作为理念的输出者，技术的推动者，服务的保障者，在中国“新经济”和传统企业转型过程中，最恰当的定位和最大化的价值体现。

该文章原载于申耀的科技观察（微信号：shenyao）：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzE4OTIwMQ==&mid=2652067418&idx=1&sn=d9598ee4f87729ba68a1bcfceca9eace&chksm=8b865364bcf1da72c5dedef2c01b71ebf22bc57affc338a6bac43a9b78929dc474e93817dba3&mpshare=1&scene=1&srcid=1028WeaXyxyH0V8paHOZYw0k#wechat_redirect