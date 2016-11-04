中意人寿广东省分公司成功举办客服节爱心音乐会

广州2016年11月4日电 /美通社/ -- 10月30日，中意人寿保险有限公司广东省分公司在星海音乐厅成功举办了2016年客服节联谊活动“关爱儿童 奏响未来” -- 中意人寿爱心音乐会。中意人寿广东省分公司总经理陈刚、副总经理黄润松、中意财险广东分公司总经理梁伟雄等相关领导、增城七境村和揭阳市葵潭镇门口葛村的代表，以及300多名中意人寿高端客户及家属出席并观看了由中意人寿特约的西方经典名曲表演。



中意人寿广东省分公司成功举办客服节爱心音乐会

爱心延续 援助门口葛村

本次爱心音乐会邀请了“幸福小队”在现场表演了《小星星》、《童年》两首歌曲。而“幸福小队”来自增城七境村。去年10月11日，中意人寿广东省分公司在增城七境村举办“音乐进乡村 助儿童圆梦”公益活动，捐助了一笔善款给该村留守儿童“幸福小屋”购买学习用品和音乐器材。而今年的爱心音乐会则刚好为学有所成的留守儿童提供一个表演舞台。

“希望我们的客户能与我们一起见证和监督中意人寿爱心公益基金的使用，一起‘检查’小朋友的学习情况。”陈刚总经理为音乐会致开幕辞时表示。

中意人寿广东省分公司在2010年成立了中意人寿爱心公益基金，每销售一份长期险保单，公司就向爱心公益基金捐赠1块钱。近年来，中意人寿广东省分公司通过爱心公益基金组织了20多次公益活动，捐出善款20余万元。

爱心音乐会还邀请了保险业对口扶贫村揭阳市葵潭镇门口葛村村委书记和门口葛村小学校长出席，中意人寿广东省分公司现场还向门口葛村捐赠2万元善款，用于改善门口葛村小学音乐等艺术教育条件以及该村的文化娱乐设施。而中意人寿VIP客户也可以通过现场扫描二维码的形式向门口葛村小学捐款。

音乐会的后半部分则由广州同曲异工乐团为现场嘉宾们表演系列经典中外名曲，专业优美的音乐表演赢得了现场观众阵阵掌声。