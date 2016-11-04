ADI推出新一代高精度逐次逼近型模数转换器AD4003和AD4000

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出新一代高精度逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)AD4003和AD4000，以独特的方式将高性能、低功耗、小尺寸和易用性结合于一体。这些集成电路芯片不仅能够确保移动测试和测量仪器在现场持续工作更长时间，同时还能提高测量精度和可重复性。两款新器件有助于开发尺寸更小的仪器，可靠近受测传感器放置，或容纳更多的数据采集通道。具有这些特性的仪器可提高现场测试的效率，降低新产品表征时间相关成本。



ADI推出新一代高精度逐次逼近型模数转换器AD4003和AD4000

2 MSPS采样速率的SAR ADC AD4003（18位）和AD4000（16位）具有高性能且易使用，因此大大减轻了系统设计人员的工作负荷，能够在更短的设计周期内实现最佳数据采集设计性能，并且无需进行艰难而纠结的技术权衡考量。该系列产品具有高输入阻抗模式和跨度压缩模式，能够减少ADC驱动器级的设计难题，提高放大器选型的灵活性。高输入阻抗模式允许使用低功耗精密放大器直接驱动ADC，从而降低了信号链的功率需求。此外，还提供内置过压保护功能，因此无需使用外部保护装置，跨度压缩使得ADC驱动器级可利用ADC的同一电源轨工作，从而简化了电源管理。这种组合既可增加通道密度，同时降低了系统级功率要求，并且不会影响性能。

AD400x系列包括20位、18位和16位SAR ADC，提供500 KSPS至2 MSPS速率选项。

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