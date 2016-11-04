国航精彩亮相第16届中国西部国际博览会

让世界发现国航

北京2016年11月4日电 /美通社/ --11月3日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）亮相成都2016年第16届中国西部国际博览会（以下简称“西博会”）。本次大会上，国航以“让世界发现你”为主题，全面介绍国航近年来在西部地区的航线网络、服务产品和机上餐食方面的新发展，丰富、有趣的互动活动国航展台前人流不断，充分展示了国航的品牌形象。

国航积极助力西部经济发展

西博会创始于2000年，会址定在成都，今年是第16届。西博会是西部地区对外开放的重要窗口，是国家在西部地区重要的投资促进、贸易合作和外交服务平台，也是西部地区实现西部合作、东西合作、中外合作的重要载体。国航则是中国唯一一家载旗航空公司，多年来一直致力于把握西博会这个重要平台，充分发挥全球化市场和全球化资源优势，积极助力国家西部大开发战略和“一带一路”建设。

在展台布置上，国航以最新引进的波音787-9梦想飞机为灵感，将顶部造型打造成一架昂首起飞的飞机，喻示国航助力中国西部发展和国家“一带一路”战略的积极姿态。展台中央陈列着一架波音747-8模型，此款机型是波音传奇机型747的最新一代产品，具有更加高效、安静、环保的特点，它将作为国航未来国际远程航线的主力宽体机型，为旅客带来更加舒适的乘机体验。

西部航线网络不断丰富完善

展台上，国航使用一系列创意新颖的大幅海报，介绍了近两年来的全球航线网络布局及服务产品，特别是在中国西部的新开航线。国航在持续加速以北京为枢纽的全球航线网络布局之外，稳步打造成都区域航空枢纽。继连续开通成都至法兰克福、成都至巴黎两条洲际航线后，11月11日还将开通成都-悉尼直飞航线。同时，国航还开通了重庆-迪拜、银川-重庆-芽庄航线，通过在西部的一系列动作，为中国西部旅客出行提供更加多元和便捷的选择，对四川乃至整个西部地区的经贸、旅游及文化事业的深入发展起到积极推动作用。

2016年，国航在成都枢纽运输旅客预计将突破1200万人次，同比增长5%。成都至悉尼航线开通后，国航在成都运营的航线将达到74条，其中国际和地区航线增至14条，航线网络覆盖亚洲、欧洲和大洋洲，依托星空联盟强大的航线网络，国航旅客可顺畅到达193个国家的1330座机场。



国航西南分公司与西南航食打造的特色熊猫餐



国航特色熊猫餐

特色餐食、空乘制服时装秀吸引眼球

除了全球航线网络的展示，国航两舱的精美餐食也十分吸睛。国航西南分公司与西南航食携手，在航空餐食中陆续推出火锅冒菜大虾、钵钵鸡、藤椒水煮鱼等特色川菜，还将憨态可掬的“大熊猫”主题元素融入其中，特别推出深受旅客好评的“熊猫餐”。这些可爱的“熊猫餐”飞进了旅客心里，让“蜀韵”回味更悠长。



空乘人员在展示历代空乘制服

活动现场，国航的空乘人员还上演一场唯美的“时装秀”，演绎国航历年的航空制服发展演变史。从新中国成立到今天，不同时期的空乘制服凝结着几代国航人的风采，也折射出时代的变迁、见证着中华腾飞的光辉历程。

此外，多才多艺的国航空乘还将带来丰富的节目表演，国航展台设置了精彩的互动环节，吸引大量参观者前往参观。