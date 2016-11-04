古根海姆美术馆呈现大中华地区以“故事探索地缘”的新艺术

“何鸿毅家族基金中国艺术计划”的第二回展览聚焦将纳入古根海姆馆藏的委约作品

纽约2016年11月4日电 /美通社/ -- 所罗门·R·古根海姆美术馆呈现展览“故事新编”，汇集了来自中国大陆、香港、台湾的艺术家受委任全新创作的九件作品。本次展览是“何鸿毅家族基金中国艺术计划”的第二回合。“何鸿毅家族基金中国艺术计划”是一个对中国当代艺术的长期研究、策划和藏品建设项目。

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尽管参展作品在题材与策略上充满多样性，它们都贯穿着艺术家们以独特视角，通过“讲故事”的方式来审视和认知“地缘”的实践。使用绘画、动画、录像、摄影、雕塑、装置、和参与性介入项目等，艺术家们探讨并重审地理与疆域的概念，他们所关注的可以小至一个具体的地方，比如艺术家居住与工作的地点，也可以大至中国本身，这个在他们看来不仅是一个国家，更是常常被质疑且不断被重新阐释的概念。艺术家们突破边界，在过往与当下、神话与事实、现实与梦想、理性与疯狂、个体与集体等看似对立的关系中游刃有余地自由穿梭，构建连接。

参与“故事新编”的艺术家们是饶加恩、阚萱、 孙逊、孙原&彭禹、曾建华、阳江组和周滔。

本次展览是“何鸿毅家族基金中国艺术计划”的第二回合。作为一个对中国当代艺术的长期研究、策划和藏品建设项目，“故事新编”由何鸿毅家族基金中国艺术副策展人翁笑雨和何鸿毅家族基金中国艺术计划策展顾问侯瀚如策划。亚洲艺术助理策展人安辉景(Kyung An)为本次展览提供策展支持。何鸿毅家族基金中国艺术计划是古根海姆的亚洲艺术计划的一部分，由古根海姆三星亚洲艺术高级策展人兼全球艺术高级顾问孟璐(Alexandra Munroe)主持。所有委任作品都将进入古根海姆馆藏。

“‘故事新编’中呈现的艺术家的创作与观点极具多样性，”翁笑雨说，“但他们都持有一个能够将中国的文化、历史与社会现实置于一个更广阔的世界之中的开放性视角。像当今的许多艺术家那样，他们对表达普通人之个体经验与主流叙事、权力传统之间的张力与冲突倍感紧迫。”

公共项目

在11月4日（周五）的下午4点，展览“故事新编”的第一个公共教育项目聚焦视觉艺术、城市化与文学等议题，带来一场跨学科的讲座。演讲嘉宾为Cosmin Costinas和David Harvey。从11月5日开始的每周六将会有以中文普通话进行的特别导览。自11月9日开始的每周三下午，在阳江组的互动装置作品《无法不破》里的中式花园中（美术馆四楼），纽约的茶艺师将举办茶会雅集，邀请参观者进行对话并欣赏书法作品。

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何鸿毅家族基金中国艺术计划

何鸿毅家族基金在古根海姆设立的中国艺术计划支持一个策展人职位，三个展览及其出版物，以及进入古根海姆馆藏的委任作品。以激发艺术家、策展人及艺术教育者之间的多元合作为出发点，本计划积极参与当代艺术的创作过程以及相关的讨论与会话。透过呈现来自大中华地区的艺术家们的全新委任作品，本计划在为艺术实验提供国际级平台的同时鼓励公众对地域的既有观念提出思考。

协同沉浸式的教育体验以及有关当代艺术的深度讨论，这三个展览为认识当下的中国文化提供了一个崭新的全球视野。所有展出的作品都将进入古根海姆永久馆藏，拓展美术馆对此领域的研究。

古根海姆与何鸿毅家族基金一同相信艺术的力量：通过激发深度思考从而唤起社会认知、培育小区以及拓宽我们所处时代的艺术文化视角。了解更多关于艺术家、策展人及展览的信息，请访问：guggenheim.org/rhnhff.

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展览: “故事新编”

场馆： 所罗门·R·古根海姆美术馆

地点： 塔楼4楼、5楼展厅

时间： 2016年11月4日至2017年3月10日