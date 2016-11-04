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孟山都连续五年蝉联“全球最适宜工作的跨国公司”

2016年11月04日 11:00 编辑： 经理人网编辑
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唯一荣登2016年榜单的农业公司

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 孟山都公司连续五年蝉联由卓越职场研究院（Great Place to Work® Institute）评选的“全球最适宜工作的跨国公司”。在25家荣登榜单的跨国公司中，孟山都是唯一一家农业公司。

孟山都公司执行副总裁兼首席人力资源官 Steve Mizell 表示：“多样化和包容是孟山都的企业文化，很荣幸我们的努力获得了认可。在孟山都，尊重、专业与合作被视为公司发展的根基，激励着我们持续服务农民需求。”

荣登“全球最适宜工作的跨国公司”排行榜的25家企业必须满足以下条件：在上一年度内至少在五个国家或地区被卓越职场研究所评选为区域最佳职场；全球员工超过5000名；公司40%以上的员工在公司总部所在国以外的国家或地区工作。

2012年至2016年，孟山都连续第五年入选“全球最适宜工作的跨国公司”榜单。

孟山都是诸多第三方机构肯定的“最佳雇主”，包括：被托马斯戴夫收养基金会（Dave Thomas Foundation for Adoption）评为美国领养家庭最佳工作场所，入选 DiversityInc®评选的“50家最具多样化的企业”，以及荣登卓越职场研究院及财富杂志（Fortune®）评选的 2016“灵活工作场所全球50强”榜单，位列第11位。

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