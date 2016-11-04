互联网智能锁品牌果加正式加入中国智能家居产业联盟

果加荣任理事单位

北京2016年11月4日电 /美通社/ -- 近日，互联网智能锁领先品牌果加正式成为中国智能家居产业联盟（CSHIA）理事单位，果加将全面参与中国智能家居产业联盟（CSHIA）各项工作，并行使理事单位权利，共同推动智能家居规范、高速发展。



互联网智能锁品牌果加正式加入中国智能家居产业联盟 荣任理事单位

中国智能家居产业联盟（CSHIA）是经国家相关部委批准，根据《物联网“十二五”规划》的文件精神，由从事智能家居相关产业单位及有关社团组织共同成立。中国智能家居产业联盟（CSHIA）吸引了中国智能家居产业链最优秀的企业加盟，理事单位均为中国智能家居市场占有率排名前列的行业精英单位。中国智能家居产业联盟（CSHIA）内各成员充分凝聚力量，整合优质资源，积极开展交流合作，推动中国智能家居产业规范有序发展，为消费者提供优质产品和服务。

专注用户需求，做互联网智能锁领导品牌

果加作为互联网智能锁品类开创者，多年专注于针对消费者需求的互联网智能锁研发与生产。果加推出的“商用类”与“家用类”产品所提供的房屋互联网智能锁解决方案，帮助国内公寓、民宿、客栈、长/短租及酒店管理者解决门锁管理痛点，提供安心、高效的房屋管理服务；让家庭用户居住更安全、便捷。

经过多年发展，果加智能凭借产品的高科技与适用性，市场占有率呈爆发式增长。目前，果加不仅为品牌公寓、酒店、民宿客栈等行业提供互联网智能锁，也为房地产企业提供一体化的门锁管理解决方案。链家（自如）、途家、小猪、米途、蘑菇等国内主流公寓/短租品牌，均与果加达成战略合作伙伴关系，同时，果加也服务于携程等OTA在线旅游平台、万科等地产用户。

2016年，在商用市场占有率遥遥领先、屡次刷新行业成交纪录的果加，正式切入民用市场。首次京东众筹大获成功，并开创了京东互联网智能门锁新品类，实现突破性跨越。果加也通过自身的不断创新，加速推进商旅住宿及智能家居的发展与变革。

携手联盟，推动中国智能家居普及

据德国市场研究机构捷孚凯的调查称，75%的中国消费者认为未来几年智能家居会影响到生活。研究机构最新发布数据预测，2018年智能家居市场规模将达到680亿美元。而互联网智能锁作为智能家居唯一的“超级物理入口”，已然成为智能家居普及的重要技术支持力量。

此次果加智能携手中国智能家居产业联盟(CSHIA)，成为中国智能家居产业联盟（CSHIA）理事单位，表明了中国智能家居产业联盟(CSHIA)对果加智能的高度认可，并对果加智能的未来发展充满信心。通过与中国智能家居产业联盟(CSHIA)的深入合作，果加智能将与更多智能家居企业，共同推动智能家居在中国家庭普及。