2016霍尼韦尔全球企业宣传片出炉–“万物互联、至联致远”

上海2016年11月4日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽交所代码：HON）今日正式发布了2016全球企业宣传片中文版，该片以“万物互联、至联致远”为主题，介绍了霍尼韦尔在建筑、家居、工厂、仓储、作业、飞机、汽车等领域的最新科技和互联解决方案。

该片强调了霍尼韦尔“由硬到软”的战略转型，强调不仅仅为客户生产硬件产品，还要更多地提供基于软件和数据的整合系统和增值服务，致力于成为一家“互联工业企业（a cyber-industrial company）”。

随着物联网时代在兴起，世界从简单的数字处理向复杂的数字和实体交互作用转变。该片表现了霍尼韦尔公司如何通过结合实体产品和软件解决方案，将人和企业与信息相连，让世界变得更高效、更具生产力、更紧密互联。从家居到工业，从建筑到交通，从空中到地面，霍尼韦尔的众多实体产品，以及各类软件解决方案始终着眼于当务之急 -- 帮助建立一个至安、至净、至能、至联的环境。

欢迎通过霍尼韦尔中国官方微信的“热门活动”栏目在线观看此片（3分20秒）。

该视频也同步发布如下视频网站：

腾讯视频：http://v.qq.com/x/page/y03425tly4w.html

优酷视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4MzE1ODU4OA==.html



关于霍尼韦尔

霍尼韦尔 (www.honeywell.com) 是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。