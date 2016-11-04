奥特斯发布上半财年财报

奥特斯核心业务发展平稳，收益受到中国新工厂启动影响

上海2016年11月4日电 /美通社/ --

充足的客户需求以及良好的产能利用率得以保持 -- 尤其在 2016/17财年第二季度

销售额与上一财年的优秀业绩不相上下 -- 尽管 2016/17财年第一季度出现了明显的季节性表现

收益受到重庆新工厂启动影响

受制程优化影响，重庆一厂运营状况仍低于预期；对于业绩的影响已调整到年度目标中

奥特斯作为全球领先的高端印制电路板制造商，尽管受中国重庆新工厂启动影响，与去年同期相比，本财年上半年核心业务发展依旧平稳。

奥特斯集团首席执行官葛思迈先生评论到：“2016/17上半财年，集团核心业务发展平稳，盈利状况仍然乐观。尽管受到第一季度明显季节性表现和价格压力影响，我们也基本达到了去年一样的优秀业绩。目前客户需求十分旺盛。如果我们能提高产能，就能满足更多的客户需求。然而，重庆新工厂的运营状况仍然影响着集团业绩，半导体封装载板工厂的启动阶段仍然举步维艰。此外，为在上海工厂实施全新技术，我们还不得不暂时降低产能。因此，我们必须根据季度预期调整年度收益目标。虽然客户细分市场在不断扩大，但在所有这些因素作用下，我们的业务增长比预期更缓，收益比预期要低。”

资产，财务和盈利状况

奥特斯在2016/17上半财年达到了去年同期的强劲业绩。销售额达3.865亿欧元，保持在了与去年3.871亿欧元这样的较高水平。得益于半导体封装载板事业部的首笔销售收入，奥特斯几乎全面克服了第一季度移动设备及封装载板事业部明显的季节性表现。

受重庆项目启动影响（3,730万欧元），上半财年息税折旧及摊销前利润下降了4,110万欧元（降幅44.1%：从9,320万欧元下降至5,210万欧元）。扣除这一不利因素，息税折旧及摊销前利润达8,940万欧元，与去年同期高额相比下降4.6%。这是由于降低成本的举措还未抵消移动设备及封装载板事业部价格/产品组合不佳所带来的影响。

本财年上半年息税折旧及摊销前利润率达13.5%，去年同期高达24.1%，同比下降了10.6个百分点。除去重庆项目的影响，利润率为23.8%，基本达到了去年同期24.3%的水平。尽管市场环境极具挑战，奥特斯的核心业务仍保持了去年高水平的稳定收益。

土地、厂房及设备的折旧及无形资产摊销总额达5,790万欧元（去年同期则为4,250万欧元）。重庆项目导致较高的折旧和摊销费用，使得息税折旧及摊销前利润从5,650万欧元跌落为 -580万欧元。扣除重庆项目因素影响，息税折旧及摊销前利润达5,170万欧元，较去年调整后数字下降了370万欧元。息税前利润率为-1.5%（去年同期为13.1%），调整后的利润率为13.8%，相较于去年调整后的14.4%，低了0.6个百分点。

财务费用下降到负的1,000万欧元（去年同期这一数值为0），连同其他因素，均受到汇率和较高的净利息影响导致，税率累计达6.5%。

受到重庆项目的启动影响和高额的负财务支出，净利润从去年同期的4,210万欧元滑落至亏损-1,480万欧元，下降5,690万欧元。每股收益也因此由去年同期的1.08欧元，滑落到-0.38欧元。

现金流量和财务状况

经营活动现金流为3,690万欧元（去年同期8,540万欧元）。重庆工厂建设投入，在其他工厂的技术投资以及金融资产而产生的投资现金流为-1.551亿欧元（去年同期为-9,750万欧元）。

由于期内亏损，1,400万欧元分红支出和820万欧元的不良货币折算差额，股权从5,689万欧元下降至5,319万欧元。由此产生的股东权益比率为36.4%，较2016日3月31日的预期减少5.9%，同时也是由于总资产增加而导致。

净债务上升了1.76亿欧元，达到了4.392亿欧元，（2016年3月31日的净债务为2.632亿欧元）。这一预期的债务增长是由于高额的投资活动和流动资本的增加，却无法从运营收入中抵消。因此，2016年9月30日的净资产负债率达82.6%，远高于2016年3月31日时的46.3%。

关键财务数据：



根据国际财务报告准则；以百万欧元计 2015/16上半年 2016/17上半年 变动百分比



01.04.-30.09.2015 01.04.-30.09.2016













销售额 387.1 386.5 -0.2%











息税折旧及摊销前利润 93.2 52.1 -44.1%











息税折旧及摊销前利润率(%) 24.1 13.5 -











扣除重庆项目影响后息税折旧及摊销前利润1) 93.7 89.4 -4.6%











扣除重庆项目影响后息税折旧及摊销前利润率(%) 1) 24.3 23.8 -











息税前利润 50.7 -5.8 > -100%











息税前利润率(%) 13.1 -1.5 -











扣除重庆项目影响后息税前利润1) 55.4 51.7 -6.7%











扣除重庆项目影响后息税前利润率(%)1) 14.4 13.8 -











当期利润/亏损 42.1 -14.8 > -100%











经营活动现金流 85.4 36.9 > -100%





















净CAPEX 98.2 142.5 45.1%











股权比 42.3 % 36.4 % -











净债务 263.3 439.2 66.9%











流通每股平均收益（以欧元计） 1.08 -0.38 > -100%











1) 扣除重庆项目影响







移动设备及半导体封装载板事业部受较强季节性以及重庆工厂启动影响

应用于移动设备的高端印制电路板需求在上半年强劲，然而，在第一季度还是受到较强的季节性影响，半导体封装载板销售收入抵消了该影响，上半年销售额达2.697亿欧元，同比略降1.1%。受重庆新工厂投产的影响，息税折旧及摊销前利润同比下降63.8%即4,310万欧元，达2,450万欧元。由于不佳的产品价格组合，扣除重庆工厂带来的影响，调整后的息税折旧及摊销前利润为5,850万欧元，调整后的息税折旧及摊销前利润率为22.7%（上一财年同期：25.3%）。

汽车&工业&医疗事业部销售额和收益略有上涨

汽车&工业&医疗事业部的销售额为1.744亿欧元，相较去年同期1.695亿欧元略涨2.9%。该业务板块销售额的良好发展源自汽车业务对电子元件需求的加大，造成车用高端印制电路板需求旺盛，以及医疗电子的需求增加。

息税折旧及摊销前利润率上涨1.9个百分点，从11.3%至13.2%。扣除重庆项目对于该事业部的影响，调整后的息税折旧及摊销前利润为2,630万欧元，调整后的息税折旧及摊销前利润率为15.4%（去年同期：11.0%）。

重庆项目进展：一厂封装载板启动不如预期，二厂系统级封装印制电路板进展良好

截至到2016年9月30日，奥特斯重庆项目投资达3.929亿欧元。然而，封装载板工厂高度复杂的生产优化进程不如预期。生产线虽然满负荷运作，产能和良率却不尽如人意。该工厂进展的延误对于业绩的影响已调整入全年指导目标。系统级封装印制电路板的量产进展顺利。

在上海工厂投资新一代技术

受到客户需求的带动，奥特斯准备提前在上海工厂为其核心业务即移动设备和半导体封装载板业务投资新一代技术。按计划，该新项目将于2017年下半年初开始批量生产。新技术的更新换代将短暂地影响上海工厂的产能，但同时，该技术将确保奥特斯在持续增长的市场上保持其高端供应商的地位。

调整后的2016/17财年展望

在宏观经济保持稳定，美元和欧元的汇率变动可以稳定在2015/16财年同期水平，核心业务需求持续稳定的状态下，奥特斯预期2016/17财年的销售额增长约为4-6%。受到重庆工厂启动的影响，全年息税折旧摊销前利润率将保持在15-16%之间。核心业务的息税折旧摊销前利润率将与上一个财年持平。重庆项目折旧和摊销费用约4,000万欧元极大地拉低2016/17财年的息税前利润。

奥地利科技与系统技术股份公司 -- 旨在成为先进技术应用的首选

奥地利科技与系统技术股份公司（AT&S）简称奥特斯，是欧洲以及全球领先的高端印制电路板制造商。集团致力于生产具有前瞻性技术的产品，并将工业领域的核心市场定位于：移动设备、汽车和航天、工业电子、医疗与健康以及先进封装领域。自2016年起，奥特斯通过（中国）重庆工厂的半导体封装载板和系统级封装印制电路板两项尖端技术，在高端市场中占据一席之地。作为一家飞速发展的跨国公司，奥特斯分别在奥地利（利奥本、菲岭）、印度（南燕古德）、中国（上海、重庆在建）和韩国（安山）拥有生产基地。目前集团拥有员工约8,759人。