三胞乐语荣膺CCFA最高荣誉“2016中国零售创新大奖”

苏州2016年11月4日电 /美通社/ -- 11月3-5日，由中国连锁经营协会（CCFA）主办的2016中国全零售大会、第十八届中国零售业博览会、2016中国零售领袖峰会在苏州隆重开幕。



第十八届中国零售业博览会

3日举办的2016CCFA零售创新奖颁奖典礼上，三胞集团旗下乐语凭借其在客户沟通管理系统上的营销创新和有效落地，被评审一致认为“是在互联网时代顺应用户思维，是中国实体零售企业中真正有效提升了用户粘性的典范代表”，一举摘得中国零售行业至尊大奖“2016年度中国零售创新大奖”！乐语总裁朱伟、副总裁陈光、助理总裁汪蔚荣代表企业出席大会，总裁朱伟、副总裁陈光代表企业领奖。

年度零售创新奖是由中国连锁经营协会与中国人民大学商学院联合评选，旨在推举出一批具有代表性的优秀创新典范，展示创新的成长活力与创新动力，进一步推动零售行业和企业的健康、持续发展，今年全国200多个知名企业参评，100多家企业入围，共评选出5个零售创新大奖和29个零售创新奖。

对于乐语在今年取得零售行业分量最重的大奖，乐语总裁朱伟表示：这既是对乐语在零售业转型中持续变革、探索新零售未来发展模式的肯定，也是对三胞乐语转型方向的一种认可。未来零售业“经营用户”才是核心竞争力。

随着时代发展，人们已经从主要追求物质消费转向追求多元化精神消费。人们尤其对健康消费、娱乐消费、文化消费更加热衷。乐语深刻把握行业发展趋势，为建立与用户的高粘性，打造了一个以健康为特色，集“健康、阅读、游戏、新奇特”为一体的CRM平台。

在三胞集团袁亚非董事长“商业4.0”蓝图指引下，以“全球新奇特+极致化游乐+场景化营销”为特色刚开业仅半个月的Funtalk乐语爱琴海店，获得行业内外高度关注，好评如潮。以好玩的门店为入口增加线上流量，用健康等特色线上服务吸客并拉动线下销售，乐语有效的解决了实体企业多年来无法收集客户数据，及有效管理客户数据并将带来销售转化的难题，更是解决了实体企业和互联网企业之间的“数据运营和精准营销”的竞争差异。

仅一年多时间，发展用户超千万，通过该平台带动乐语实体门店智能产品销量月度保持两位数增长。这一有效的客户管理平台，积累用户快、用时短、互动频率高、粘性强，在中国乃至世界的零售实体企业实属难得。

同时，该健康管理系统发展成为独立的健康管理软件“妙健康”，首轮融资过亿元，是国内非常最有价值的健康管理平台之一。

乐语全国2000多家门店也成为了这以健康管理为特色的CRM平台的最强地推。乐语以门店为入口，在门店设立妙健康专区。让用户享受免费体检、场景式健康智能产品体验，还能享受到免费的线上健康服务，如"健康管理、慢病风险监控、专家咨询、挂号服务、自测用药、亲情关怀、健康社交"等服务。消费者在乐语门店体验或者购买智能产品，如手机、手环、体温计、血糖仪、血压仪等，即成为乐语“妙健康”会员，不仅能优惠购物，还能享受免费咨询及售后服务，并可以与平台上万名专业医生、数百家医疗机构、保险机构、健康体检中心在线沟通和VIP服务。乐语也因为庞大客户数量和客户高黏度，进而提高产品和服务的销售转化率。

朱伟表示，真正的O2O不仅是商品在线上，而是用户和服务在线上。未来，乐语打造的“妙健康”、“乐读书”、“乐游戏”、“乐新奇”四位一体的CRM客户沟通系统，会充分用互联网的手段满足用户消费需求的变化，实现O2O全渠道的客户体验和服务。新奇的产品，好玩的门店和智慧的运营，乐语会成为真正的可持续发展的新零售企业。