君澜酒店集团 “海誓山盟”推介会举行

杭州2016年11月4日电 /美通社/ -- 2016年11月3日下午，一场关于浪漫与美丽的品牌秀在浙江世贸君澜大饭店举行。这场名为“牵手山海遇见君澜”的“海誓山盟”产品推介会由海南保亭县与陵水县两地旅游发展委员会携手君澜酒店集团共同举办。陵水县旅游发展委员会主任周小青、保亭县旅游发展委员会副主任颜春海、君澜酒店集团总裁王建平、副总裁刘军等出席了这次推介会。



君澜酒店集团 “海誓山盟”推介会

推介会上，君澜酒店集团副总裁刘军代表集团向来宾致辞。他在致辞中提到，君澜酒店集团发源于杭州，在美丽的杭州召开这场两县的旅游产品发布会，展示了一场从人间天堂到度假新天堂的天堂之旅，“海誓山盟”是君澜打造“君澜度假圈”的重要一环，君澜酒店集团拥有如此美丽的天赋资源，必将以最好的形式呈现给世界。随后，民族风情浓郁的黎苗族歌舞、特独的鼻箫、起源于民间传说的舞蹈“甘工鸟”、海誓山盟舞台剧纷纷上演，展现了海南三亚的风情与浪漫。

陵水县和保亭县旅游发展委员会代表先后上台展示了两县的旅游资源、自然禀赋和民俗风情。香水湾君澜度假酒店和七仙岭君澜度假酒店代表也各自介绍了酒店拥有的资源。

陵水县与保亭县，既互为“近邻”，又拥有气质独特、风格各异的旅游资源，君澜酒店集团在陵水县香水湾及保亭县七仙岭各拥有一家酒店，在两地旅游度假目的地酒店中具有代表性。其中，香水湾君澜度假酒店位于陵水县香水湾名胜度假区，与绵延的牛岭生态公园相望，面朝浩瀚的南中国海，与南海诸岛相映成辉。酒店拥有七百米天然私家海岸线、恢弘的海景无边界镜面云台户外泳池。七仙岭君澜度假酒店位于保亭七仙岭国家森林公园内，是一家以“热带雨林”和“野溪温泉”为特色的养生主题酒店，酒店坐拥中国最怡人的的热带雨林，97度天然野溪温泉、浪漫的雨林SPA和黎苗族民俗风情。香水湾的“海”，七仙岭的“山”正好组成了“与海为誓，与山为盟”的“上下半场”，是游客领略海南山水民俗风情以及众多新人筹划婚拍、婚礼、蜜月等一系列婚庆事宜的上佳选择。



七仙岭无边界泳池婚礼



香水君澜海滩教堂

“海誓山盟”是君澜酒店集团近年来倾力打造的“君澜度假圈”中的重要环节。“君澜度假圈”是君澜酒店集团系统地整合旗下度假酒店各具特色的自然人文资源、文化主题和特色服务而推出的度假品牌。“海誓山盟”品牌以“海誓山盟，爱在君澜”为口号，贯穿人与人之间“相遇、相知、相爱、相守”等生活场景，提出“天涯海角在海南，海誓山盟在君澜”的口号。君澜酒店集团的这一品牌得到了保亭、陵水两县旅委的支持，并作为两县联手推出的旅游产品进行推广。

此次推介会上，陵水、保亭两县及君澜酒店集团还现场与途牛网、百特婚庆等商家现场签定了合作协议。

在会后的记者招待会上，媒体对君澜酒店集团今后的发展方向、君澜度假圈的打造、保亭县和陵水县如何进一步发展旅游及两县如何继续联手推进“海誓山盟”等产品作了提问。

作为AHF2016年最佳度假酒店品牌，君澜酒店集团正在着力打造君澜度假圈，“海誓山盟”是君澜酒店集团打造“君澜度假圈”的重要一环。今后，集团还将从酒店的角度，用“旅游+”“婚庆+”的思维，积极开拓多产业的融合发展。本次推介会吸引了来自长三角地区的媒体界、婚庆行业界的专业人士、旅行社共100多人。