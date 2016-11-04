绿地酒店与伟盈（昆山）置业、海宁世贸签署管理协议

上海2016年11月4日电 /美通社/ -- 绿地国际酒店管理集团继首家品牌输出管理项目千岛湖文渊狮城铂瑞酒店成功运营后，在“轻资产”战略转型进行又一次跨越。绿地国际酒店管理集团与伟盈（昆山）置业有限公司、海宁世贸广场置业有限公司就昆山铂骊温泉度假酒店、昆山Q度假酒店、海宁星光汇Q酒店项目在上海浦东绿地铂骊酒店正式签署管理协议。

昆山铂骊温泉度假酒店、昆山Q度假酒店项目分别拥有300间与140间的客房，预计于2017年年底开业。酒店位于昆曲发源地的千灯镇，处于上海市、苏州市和杭州市经济三角的中心位置，东临上海青浦区，距上海虹桥机场30公里，西临苏州，距离苏州市中心35公里，北接昆山经济发达的花桥镇和陆家镇，处于沿沪产业带中央核心位置，既是上海的后花园，也是昆山经济发展的火车头和前沿阵地。加之其良好的生态环境，丰富的旅游资源，源远流长的昆曲文化，定能成为上海及周边游客休闲度假的又一好去处。



昆山铂骊温泉度假酒店Q度假酒店

海宁是浙江省外资和自营出口双十强城市之一，而此次签约的海宁星光汇Q酒店拥有160间客房，定位为特色精品商务酒店，地理位置优越，雄踞海宁大道，毗邻海宁金融中心，与海宁最大规模住宅小区百合新城隔路相望，距中国皮革城约1公里，市政府约2.2公里，紧接海宁客运中心，万众瞩目的杭州到海宁的“杭海城铁”预计将于2018年建成，届时两城将实现1小时无缝对接。海宁星光汇Q酒店预计2018年底开业，建成后无疑将成为入住海宁的时尚选择。



海宁星光汇Q酒店

铂骊品牌是绿地国际酒店管理集团旗下的中高端商务品牌酒店，创立于2012年，铂骊酒店旨在以其娱乐休闲的多样性以及生活工作的兼容性为年轻商务人士注入旅途中的无穷乐趣和生机。铂骊品牌个性是多元与创新的。其整体设计风格会趋于时尚的前端，并结合现代科技的功能价值。连同周边的购物娱乐资源，酒店将帮助客人消除工作旅途的疲惫感，实现商友社交、自我放松的愿望。

Q酒店是2016年绿地国际酒店管理集团推出的专为年轻人设计的品牌，酒店处处洋溢着时尚与现代气息，从艺术色彩的运用，到智能科技设施，再到充满创意的装饰设计，每一细节都令人感到新奇和惊喜，令宾客尽情享受前所未有的精彩与惬意。每一家Q酒店旨在宾客营造“身聚”和“心聚”。工作＋娱乐，效率＋热情，自我＋社交，In＋Out的轻松惬意氛围。

“昆山铂骊温泉度假酒店、昆山Q度假酒店、海宁星光汇Q酒店经营管理协议的签署意味着绿地国际酒店管理集团在加强自营品牌的建设以及加快品牌输出，实现轻资产管理模式的道路上又向前迈进了一大步！”绿地国际酒店管理集团常务副总经理李瑞忠先生说道，“我们将为酒店业主提供全方位、高品质的管理服务。使酒店实现收益最大化并确保酒店建立良好的市场口碑，为酒店的发展奠定良好基础。最终实现双赢、共同发展！”